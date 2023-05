Traçabilité du gaz naturel renouvelable : rétablir les faits pour faire avancer la transition énergétique

« La sortie de certains groupes écologistes témoigne d’une totale méconnaissance des systèmes énergétique et nuit à la transition énergétique. Les moyens mis en place par Énergir pour commercialiser le gaz naturel renouvelable (GNR) sont les mêmes que ceux des autres distributeurs d’énergie ailleurs dans le monde. Ils sont reconnus par les autorités compétentes. L’information est publique et très bien connue de ces groupes. En attaquant les énergies renouvelables, ils vont à l’encontre même de leur raison d’être. » - Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive Québec



MONTRÉAL, 30 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la coalition Sortons le gaz! y est allé d’accusations contre Énergir que nous ne pouvons laisser passer. Prétendre qu’Énergir désinforme sa clientèle est complètement faux et illustre une totale méconnaissance des systèmes énergétiques de la part de ces derniers en plus d’être contre-productif pour la transition énergétique.

Traçabilité du GNR

Le GNR est un gaz produit à partir notamment de résidus organiques. Il permet de réduire les émissions de GES en remplaçant une énergie fossile d’une part, et en évitant les émissions de méthane liées à l’enfouissement des matières résiduelles organiques, qui se renouvellent sur un cycle très court, d’autre part. Cette biomasse est purifiée et injectée dans le réseau pour être distribuée aux clients via le réseau gazier.

Seuls les clients qui achètent du GNR peuvent affirmer en consommer et faire reconnaître les réductions de GES associées. La portion de GNR achetée apparaît d’ailleurs sur leur facture et ils sont exemptés du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission (SPEDE) du gouvernement du Québec sur celle-ci.

Grâce à un processus certifié, Énergir fait vérifier son approvisionnement en GNR et son inventaire par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Ce dernier confirme que les inventaires de GNR d’Énergir disponible à la vente sont suffisants pour couvrir les volumes vendus à ses clients sur une base annuelle, que les volumes de GNR acquis par Énergir et vendus à ses clients sont d’origine 100 % organique et n’incluent pas de molécule fossile et enfin, que chaque molécule de GNR est achetée et vendue qu’une seule fois. Le bilan des achats et ventes de GNR est ensuite déposé à la Régie de l’énergie.

Les distributeurs d’énergie, qu’ils transportent de l’électricité ou du gaz naturel, fonctionnent de cette façon de manière à intégrer les énergies renouvelables. C’est vrai au Québec, mais aussi dans le reste du Canada, aux États-Unis et en Europe. Attaquer cela, c’est remettre en question tout un système qui vise à accroître l’offre d’énergies renouvelables, ce qui devrait aller à l’encontre de la raison d’être de ces groupes.

Le coût du GNR

Un client résidentiel moyen qui consomme 30 % de GNR paie, dans les faits, 9 % de plus qu’un client qui consomme uniquement du gaz naturel fossile. C’est légèrement supérieur à ce qu’il paierait s’il était 100 % à l’électricité, mais sans avoir à débourser pour changer ses équipements pouvant s’élever à plusieurs milliers de dollars supplémentaires.

Un discours contre-productif pour la transition énergétique

Énergir est d’avis qu’il est inexact de l’accuser d’écoblanchiment quand il s’agit d’un système de traçabilité reconnu mondialement et dont les informations sont disponibles publiquement sur le site Internet et les réseaux sociaux d’Énergir ou un article de presse récent.

Énergir a toujours préconisé la transparence auprès de sa clientèle, ses investisseurs et des citoyens. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle divulgue publiquement, et ce, de façon volontaire, plusieurs informations qui rendent compte de ses activités en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG) à travers ses rapports de résilience climatique et de développement durable.

Outre tous les raccourcis, les incongruités et le manque de nuance véhiculée par la coalition, Énergir constate que certains groupes mettent énormément d’énergie à critiquer les engagements et les actions concrètes que des entreprises prennent pour participer au vaste chantier de la transition énergétique. Ce genre de discours est contre-productif pour faire face aux importants défis de la transition énergétique. Nous les invitons plutôt à concentrer leurs énergies sur des solutions réelles qui permettront d’éviter de maintenir le statu quo.

Énergir en bref (Énergir, s.e.c.)

Comptant plus de 9 milliards $ d’actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

