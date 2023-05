Finnish English

Sisäpiiritieto: Oma Säästöpankki Oyj on sopinut Handelsbankenin Suomen pk-yritysliiketoiminnan ostamisesta

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) ja Handelsbanken AB ovat 31.05.2023 sopineet järjestelystä, jossa OmaSp ostaa Handelsbankenin Suomen pk-yritysliiketoiminnan. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 jälkimmäisellä puolikkaalla ja tarkka ajankohta täsmentyy myöhemmin. Osana pk-yritysliiketoiminnan ostamista OmaSp:lle siirtyvät myös yrittäjien henkilökohtaiset pankkipalvelut, pois lukien varainhoito- ja sijoituspalvelut. Ostettava pk-yritysliiketoiminta sijoittuu maantieteellisesti ympäri Suomen.

OmaSp:lle siirtyvän talletuskannan koko on noin 1,2 miljardia euroa ja luottokannan koko noin 460 miljoonaa euroa 31.3.2023 tilanteessa. Liiketoimintakaupan kohteena on kaikkiaan noin 14 000 pk-yritysasiakasta. Lisäksi siirtyy yrittäjien henkilökohtaiset pankkipalvelut, jotka eivät sisälly edellä mainittuihin lukuihin. Samalla Handelsbankenista siirtyy OmaSp:n palvelukseen noin 40 henkilöä vanhoina työntekijöinä.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi, OmaSp:

”Kauppa on todella positiivinen asia OmaSp:lle. Pankin markkina-asema vahvistuu huomattavasti pk-yrittäjien keskuudessa Suomessa. Kasvavat liiketoimintavolyymit parantavat entisestään OmaSp:n kustannustehokkuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta sekä vahvistaa vuosittaista tuloksentekokykyä olennaisesti. Siirtyvä talletuskanta vahvistaa OmaSp:n maksuvalmiusasemaa eikä yritysjärjestelyyn liity erillistä rahoitustarvetta. Liiketoimintakaupalla ei ole olennaista vaikutusta OmaSp:n vakavaraisuuteen. Kauppahinta on transaktion toteutuspäivänä siirtyvien tase-erien nettoarvo lisättynä 15 miljoonalla eurolla. Kauppahinta maksetaan käteisellä, joten transaktiolla ei ole vaikutusta yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrään. Tavoitteena on tehdä siirto asiakkaille mahdollisimman helpoksi ja asiakkaat voivat toistaiseksi jatkaa Handelsbankenin pankkipalveluiden käyttöä normaalisti.”

Handelsbanken on 31.5.2023 solminut OmaSp:n, S-Pankki Oyj:n ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian kanssa sopimuksen, jolla pankin Suomen pk-yritysliiketoiminta myydään OmaSp:lle, henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot S-Pankille sekä henkivakuutusliiketoiminta sisältäen sijoitus-, eläke- ja lainaturvavakuutukset Henki-Fennialle. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaisten hyväksyntää.

OmaSp:n tase oli 31.3.2023 noin 7,3 miljardia euroa ja henkilö- ja yritysasiakkaiden määrä yli 200 000 asiakasta.





