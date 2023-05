English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Gouvernance

Maisons du Monde fait évoluer sa gouvernance

Françoise Gri est nommée Présidente du Conseil d’administration

NANTES – 31 mai 2023, 07h00 CEST – Maisons du Monde (Euronext Paris: MDM; ISIN: FR0013153541), Maisons du Monde annonce des évolutions au sein de son Conseil d’administration, qui seront soumises au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale mixte du 29 juin prochain.

Le Conseil d’administration réuni le 30 mai a décidé, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, de coopter Françoise Gri comme administratrice indépendante en remplacement de Thierry Falque-Pierrotin suite à la démission de son mandat d’administrateur et de Président du Conseil d’administration.

La Société proposera aux actionnaires de ratifier cette cooptation lors de l’Assemblée générale du 29 juin prochain, et de renouveler le mandat de Françoise Gri jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos du 31 décembre 2026.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a proposé la nomination de trois autres membres afin de compléter la gouvernance de Maisons du Monde :

François-Melchior de Polignac, Directeur général de Maisons du Monde ;

Adam Epstein, en qualité d’administrateur non indépendant. Teleios Capital Partners, actionnaire de référence, désigne Sylvie Colin comme nouvelle représentante permanente en remplacement d’Adam Epstein ;

La société Majorelle Investments, également actionnaire de référence, qui désigne comme représentante permanente Anouck Duranteau-Loeper.

Enfin, le renouvellement des mandats de deux administrateurs, Laure Hauseux et Victor Herrero, dont les mandats arrivent à échéance à l’Assemblée générale du 29 juin 2023, sera également soumis au vote des actionnaires.

Le Conseil d’administration, ainsi constitué, respecterait la parité femmes-hommes et compterait une majorité d'administrateurs indépendants.

Dans ce contexte d’évolution de la gouvernance, les conventions conclues en mai 2022 avec les deux actionnaires de référence relatives à la gouvernance du Groupe ont été amendées. Un résumé de ces avenants a été publié sur le site de Maisons du Monde et sur le site de l’AMF conformément à la réglementation.

A l’occasion de ces évolutions, le Conseil d’administration a réitéré son soutien plein et entier à la stratégie et à la gestion de la Société.

Thierry Falque-Pierrotin a commenté : « En mars dernier, j’ai présenté ma démission pour raisons personnelles, effective au plus tard avant l’Assemblée générale annuelle, continuant d’accompagner le nouveau Directeur Général dans sa prise de fonction et permettant au Conseil de préparer sereinement ma succession. C’est chose faite et je tiens à exprimer ma reconnaissance envers les administrateurs pour leur engagement fort à mes côtés pendant ma présidence, durant laquelle j’ai pu soutenir la direction et l’ensemble des équipes de Maisons du Monde dans un environnement économique complexe. Je souhaite un plein succès à Françoise Gri dans son rôle de Présidente du Conseil d’administration. »

Françoise Gri a déclaré : « Sous réserve de l’accord de ses actionnaires, je me réjouis de rejoindre le Conseil d’administration de Maisons du Monde, et d’en prendre la Présidence. Je remercie les membres du Conseil d’administration pour leur confiance. Je suis pleinement motivée par l’opportunité de contribuer à l’écriture d’un nouveau chapitre pour soutenir la stratégie et le développement de cette belle entreprise, en assurant une gouvernance de qualité, nourrie par la diversité des profils et des expertises présentes au sein du Conseil. »

Biographies

Françoise Gri

Françoise Gri a débuté sa carrière au sein du groupe IBM, en 2001, elle devient Présidente Directrice Générale d’IBM France en 2001. En 2007, elle est nommée Présidente Directrice Générale de la filiale française de Manpower avant d’exercer la fonction de Vice-Présidente Executive de la zone Europe du Sud chez Manpower Group en 2011. Elle rejoint le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs en qualité de Directrice générale de 2013 à 2015.

Elle dispose d’une expertise particulière dans les domaines de l’informatique et du digital ainsi que des services aux entreprises et aux particuliers. Depuis 2015, elle se consacre entièrement à ses mandats d’administratrice indépendante, dont celui du Crédit Agricole SA dont elle est présidente du Comité des risques jusqu’en mai 2023. Elle est aujourd’hui membre des Conseils d’administration de la Française des Jeux, de WNS Services, d’Edenred et de Berger-Levrault. Impliquée dans les sujets de gouvernance d’entreprise, elle a été membre du comité d’éthique du Medef et du Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise (HCGE). Elle a publié deux ouvrages : Women Power, Femme et Patron, 2012 ; Plaidoyer pour un emploi responsable, 2010. Françoise Gri est diplômée de l’École nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble (ENSIMAG).

François-Melchior de Polignac

François-Melchior de Polignac a débuté sa carrière chez L'Oréal dans l'équipe de Contrôle Financier de Lancôme Italie en 1995. Après trois années, il a rejoint le Boston Consulting Group à Paris. En 2000, il rejoint le groupe Carrefour en tant que membre de l'équipe fusions & acquisitions et occupe plusieurs postes opérationnels et techniques en France avant de s'installer en Pologne où il est notamment chargé de la division supermarchés. En 2009, il retourne à Paris pour diriger un programme de transformation organisationnelle du groupe, permettant ainsi de réaliser des économies de plus de 2 milliards d'euros. En 2011, il est nommé Directeur Général pour la Roumanie et ensuite, Directeur Général pour la Belgique fin 2013. En 2018, il est nommé Directeur Exécutif Groupe Marchandises, et rejoint le Comité Exécutif du groupe. Depuis 2020, il est Directeur Exécutif et Directeur Général de Zone, en charge de la Belgique, de la Roumanie et de la Pologne. Il est diplômé d'HEC en 1994 et dispose d'un master en relations internationales de l'Université de Cambridge.

Adam Epstein

Adam Epstein est co-fondateur de Teleios Capital, gestionnaire de fonds d’investissement basé à Zug en Suisse et à Londres, ayant pour objet d’acquérir des positions significatives en titres de capital de sociétés cotées en Europe et de maximiser leur potentiel à long terme à travers un travail collaboratif mené avec l’ensemble des parties prenantes. Il a précédemment été directeur des investissements d’IPGL Limited après avoir été associé au sein d’Audley Capital. Il a débuté sa carrière au sein de la banque d’investissement, Merrill Lynch. Adam Epstein est titulaire d’un diplôme supérieur en politique, philosophie et économie du Trinity College de l’Université d’Oxford.

Teleios Capital Partners

Teleios Capital, fondée en 2013, est une société d’investissement indépendante qui gère des actifs pour le compte d’une clientèle institutionnelle composée de fonds de dotation, de fondations et de fonds de pension, ainsi que de family offices.

Teleios Capital investit dans des entreprises européennes de taille moyenne cotées en bourse, par l’acquisition de participations minoritaires substantielles qu’elle détient sur le long terme.

Sylvie Colin, représentante permanente de Teleios Capital Partners

Sylvie Colin a accompagné la croissance de nombreuses marques de Mode, principalement dans l’univers du Retail, sur des positionnements différents. Tout d’abord, pendant 10 ans, dans des fonctions de Direction de Collection au sein du groupe Etam, puis en intégrant le groupe Chantelle sur un poste de Direction Produit et Communication. Elle a ensuite successivement pris en charge la Direction Générale

des marques Caroll de 2007 à 2014, Maje de 2014 à 2017, après l’acquisition du groupe SMCP par KKR, Kenzo de 2017 à 2021 au sein du groupe LVMH. Au-delà des mandats liés à ses postes exécutifs, Sylvie Colin a été pendant 5 ans membre du Conseil de Surveillance de la société Carré Blanc. Elle est également administratrice indépendante et Présidente du Comité des Rémunérations de la Société Spartoo, acteur européen de la vente de chaussures en ligne, depuis son introduction en bourse en juillet 2021.

Sylvie Colin est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Tours et titulaire d’une Licence à l’Université Paris-Sorbonne.

Majorelle Investments

Majorelle Investments est une plateforme d’investissement, flexible et de long-terme, fondée par Gabriel Naouri et co-contrôlée par ce dernier et Apollo Hybrid Value. La plateforme a vocation à prendre des participations, en France ou à l’international, dans des marques dotées d’un ADN fort et reconnues pour la pertinence et le potentiel de leur positionnement omnicanal.

Anouck Duranteau-Loeper, représentante permanent de Majorelle Investments

Anouck Duranteau-Loeper est Directrice Générale de l’entreprise Isabel Marant, Société française spécialisée dans la création, production et distribution de Prêt-à-Porter et Accessoires de luxe. Anouck est aussi Présidente de la Chambre Syndicale de la Mode Féminine (Chambre de la Fédération Française de la Haute Couture et de la Mode). Elle a commencé sa carrière à Paris au sein du cabinet McKinsey & Company en tant que consultante, puis a rejoint le groupe LVMH où elle a travaillé au sein de la Direction de la stratégie du groupe puis à la division mode pendant 5 ans. Toujours au sein du groupe LVMH elle a rejoint en 2009 la Maison Celine en tant que Directrice de la Maroquinerie et des Accessoires sous la Direction artistique de Phoebe Philo, période pendant laquelle la maison Celine renoue avec la croissance et la rentabilité. En 2014 elle prend la Direction Générale de Paco Rabanne Mode, poste qu’elle occupe pendant trois ans avant de reprendre la Direction Générale de la maison Isabel Marant en 2016. Elle est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP EAP) avec une majeure en marketing. Elle a aussi suivi une formation auprès de IIMA (Indian Institute of Management Ahmedabad).

Les nouveaux projets de résolutions ainsi que leur présentation seront disponibles sur le site de Maisons du Monde.

Calendrier financier

29 juin 2023 Assemblée Générale annuelle

27 juillet 2023 Résultats du 1er semestre 2023

26 octobre 2023 Ventes du 3ème trimestre et des 9 mois 2023

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines

hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations

prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels

évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l'Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite 352 magasins dans 9 pays européens. Fin 2020, il a lancé une marketplace sélective pour compléter son offre et devenir le lieu de destination immanquable de la maison inspirante et accessible. En novembre 2021, Maisons du Monde a dévoilé sa raison d'être : « Inspirer à chacun l’envie de s'ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. »

corporate.maisonsdumonde.com

Contacts

Investor Relations Press Relations Carole Alexandre



Tel : (+33) 6 30 85 12 78 Pierre Barbe



Tel : (+33) 6 23 23 08 51 calexandre@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com

Pièce jointe