Benevity révèle les cinq principales tendances façonnant l'avenir de l'engagement solidaire en entreprise

SAN DIEGO, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc. , le plus grand fournisseur de logiciels d’engagement solidaire pour les entreprises à l'échelle mondiale, a publié aujourd'hui son édition annuelle de The State of Corporate Purpose , révélant les tendances façonnant l'avenir de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) sur la base d’opinions et de données exclusives de sa communauté d’entreprises engagées.



Lancé à l'occasion de Benevity Live!, événement phare de l’entreprise, ce rapport de Benevity Impact Labs met en lumière les tendances façonnant la RSE en 2023, comme la polarisation sur le lieu de travail ; un désir accru de diversité, d'équité et d'inclusion ; l'avenir du reporting environnemental, social et de la gouvernance (ESG) ; et une tendance émergente du « don anonyme » – tout cela dans le contexte de l'accroissement des attentes des parties prenantes et le besoin de produire des bilans convenables au cours d'une période économique difficile.

« Alors que les entreprises font face au ralentissement économique mondial, elles ne peuvent négliger le désir continuel des employés et des autres parties prenantes d'avoir un impact positif sur le monde », a déclaré Sona Khosla, Chief Impact Officer de Benevity et responsable du Benevity Impact Labs. « Depuis quelques années, les entreprises s'appuient sur leurs valeurs et prouvent qu'elles peuvent être mettre leur puissance au service de la société lorsque cela compte le plus. Les entreprises qui résistent aux reculs de la RSE et de la DEI face aux pressions économiques sauront endurer cette année avec une meilleure résilience commerciale et un impact sociétal positif. »

Les principales conclusions et tendances du rapport State of Corporate Purpose de cette année comprennent :

La confrontation entre engagement et polarisation : il devient de plus en plus difficile pour les entreprises d'équilibrer la mise en place de mesures pour agir sur les questions sociétales auxquelles leurs employés accordent de l'importance et la réponse aux contrecoups pour avoir dévié sur des questions jugées politiquement polarisantes. 71 % des leaders de la RSE affirment que les sociétés devraient se montrer plus prudentes quant aux causes qu'elles défendent, et pourtant 88 % croient que les entreprises devraient rester courageuses et continuer à prendre position, même si cela implique que certaines personnes prendront leurs distances.

Le « quiet-giving » est la nouvelle forme d'engagement : malgré le ralentissement économique, les entreprises demeurent déterminées à agir positivement dans la société mais opèrent plus anonymement que les années passées. 90 % des leaders de la RSE disent que les sociétés devraient consacrer davantage de temps aux actions de justice sociale via leurs propres pratiques et programmes plutôt qu'à se mettre en avant publiquement.

L'engagement solidaire renforce le sentiment d'appartenance à l'entreprise : 9 leaders de la RSE sur 10 conviennent du fait que les entreprises qui mise sur une culture qui renforce le sentiment d'appartenance seront celles qui réussiront le mieux à attirer et à conserver les meilleurs talents en leur fournissant un endroit où les liens, l'apprentissage et l'action positive font partie de l'emploi. 71 % des entreprises comptent notamment sur le volontariat pour encourager la cohésion au sein de leurs équipes.

Les ERG deviennent un incontournable de la stratégie DÉI : les leaders de la RSE réalisent l'impact des ERG et pas seulement sur la dimension DÉI d'une entreprise. 90 % disent que les ERG offrent des opportunités de développement professionnel, d'amélioration des compétences et de croissance.

L'ESG évolue vers un impact positif : deux tiers des entreprises croient que l'ESG est majoritairement une stratégie de gestion du risque, un tiers considérant qu'il s'agit d'un bon outil de mesure d'impact. Alors que les conseils d'administration et les entreprises continuent de prioriser les politiques et stratégies d'ESG, la façon dont l'ESG est mesurée évoluera au-delà de l'atténuation des risques.



Pour en savoir plus sur les tendances de l'engagement solidaire au sein des entreprises et le changement de paradigme quant à l’expérience des employés pour l'année à venir, consultez le rapport État des lieux de l’engagement en entreprise 2023 ici .

À propos de Benevity

Benevity est une entreprise certifiée B Corporation leader mondial des logiciels d'engagement solidaire des entreprises, offrant la seule suite intégrée de solutions d'investissement communautaire et d'engagement des employés, des clients et des organisations à but non lucratif. Reconnue comme l'une des 20 entreprises du classement du magazine Fortune, Benevity offre des solutions Cloud qui permettent à de nombreuses marques emblématiques d'attirer, de retenir et d'engager la main-d'œuvre diversifiée d'aujourd'hui, d'intégrer l'action sociale dans l'expérience de leurs clients et d'avoir un impact positif sur leurs communautés. Avec un logiciel disponible en 22 langues, Benevity a traité plus de 12 milliards de dollars de dons et 58 millions d'heures de bénévolat pour soutenir 418 000 organisations à but non lucratif dans le monde. Les solutions de l'entreprise ont également facilité 900 000 actions positives et accordé 1,2 million de subventions d'une valeur de 18 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez benevity.com/fr .

À propos de Benevity Impact Labs

Benevity Impact Labs est un pôle d'innovation sociale apportant de nouvelles données, recherches et perspectives dans le but d'aider les sociétés, les organisations sans but lucratif et les individus à accélérer leur impact et à favoriser une plus grande inclusion. Grâce à un accès inégalé aux entreprises les plus engagées et les plus emblématiques au monde, Benevity Impact Labs combine les données et les informations solides de Benevity avec des recherches tierces afin de rendre compte des principales tendances qui façonnent l'impact social en entreprise et de mesurer l'ampleur totale de leurs stratégies et investissements.

