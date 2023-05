Frédéric BROCHIN est nommé Directeur général de PHENIX Partner

PHENIX Partner, filiale du groupe France Numérique, fournisseur de gammes de produits complètes dans le domaine de la télécommunication (mobile, fixe, centrex…), étoffe son équipe de management et recrute son Directeur général pour lancer à grande échelle sa nouvelle stratégie de croissance et devenir rapidement la référence de son marché.

Dans ce contexte, Frédéric BROCHIN sera en charge de définir les futures orientations de la société, de mettre en place une nouvelle organisation et de veiller à la bonne conduite des opérations lancées à l’échelle nationale. Il contribuera aussi largement à faire évoluer le réseau de distribution existant et à tisser de nouvelles alliances stratégiques pour permettre à l’entreprise de multiplier par cinq son nombre de partenaires actuels (intégrateurs, bureauticiens, distributeurs, opérateurs locaux…). Pour mener à bien sa mission, Frédéric BROCHIN peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans le secteur des technologies et des télécommunications.

Frédéric BROCHIN, Directeur général de PHENIX Partner « Notre société dispose d’un positionnement unique qui lui a permis dès sa création de réaliser des performances hors norme et de nous entourer d’un solide réseau de distribution. Nous allons désormais passer à une plus grande échelle en mobilisant de nombreuses ressources, déployer une nouvelle stratégie commerciale et proposer des offres toujours plus innovantes à nos clients. Je suis heureux de participer à ce projet et d’y jouer un rôle actif. »