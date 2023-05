Snom France récompense ses partenaires

Snom France, constructeur et pionnier de la téléphonie IP, a réuni ses principaux partenaires distributeurs, revendeurs, opérateurs, grossistes et intégrateurs au Centre National du Rugby de Marcoussis pour leur attribuer différents Awards et annoncer la certification de nouveaux membres.

S’appuyant sur une politique de développement 100 % indirecte pour commercialiser son offre, Snom entretient des relations de proximité avec 854 partenaires à l’échelle nationale. Dans ce contexte, Snom accorde une attention particulière aux relations nouées avec ses derniers et les accompagne au mieux en leur proposant différentes ressources et un support actif pour commercialiser ses nombreux produits (téléphone, pieuvres, casques, …).

Lors de chaque convention annuelle, Snom propose un programme complet qui permet d’une part de découvrir les nouveaux produits disponibles et les orientations stratégiques à venir. De plus, une cérémonie de remise de prix est effectuée pour saluer les partenaires les plus performants et remettre différentes certifications. C’est dans ce contexte que cette année de nombreux acteurs ont été mis en avant :

Partenaire Platinum Distributeur EDOX

Partenaire Platinum Distributeur Alliance Com

Partenaire Gold Distributeur IT-Logiq

Partenaire Gold Distributeur ACTN

Distributeur officiel Itancia

Alleo accède à la certification Gold

Beone Group accède à la certification Gold

Encom accède à la certification Gold

Fastwan accède à la certification Gold

Groupe Factoria accède à la certification Gold

Global Partner accède à la certification Gold

Synaps accède à la certification Gold

Telerys accède à la certification Gold

THYM BUSINESS accède à la certification Gold

VOIP Telecom accède à la certification Gold

L’équipe de Snom France « Nous sommes fiers de nous appuyer sur un réseau de partenaires dynamiques. Leur engagement à nos côtés nous encourage à innover encore plus et à leur proposer des produits européens différenciants, performants, économiques et sécurisés. Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur implication. »