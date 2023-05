English Finnish

SAMPO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 31.5.2023 klo 13.30

Sammon uusi verkkosivusto julkaistu



Sammon verkkosivusto www.sampo.com on uudistunut. Sijoittajaviestintään keskittyvän sivuston rakennetta on selkiytetty, teknisiä ominaisuuksia kehitetty ja sivuston ilme modernisoitu. Verkkosivusto on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

- Teknisellä uudistuksella pyrittiin parantamaan käyttäjäkokemusta ja tuomaan kiinnostavimmat sisällöt helposti ja nopeasti saataville, olipa kyseessä uusimman tulosraportin lataaminen tai suosituimmille sivuille ohjaavat pikalinkit. Myös sivuston hakua on kehitetty, ja hakutulosten rajaaminen erilaisilla suodattimilla nopeuttaa tiedon löytymistä, kertoo verkkoviestintäpäällikkö Carolina Orädd.

Sammon verkkosivustolle on koottu kaikki sijoittajan kannalta merkittävät tiedot Sammosta. Muita tärkeitä kohderyhmiä ovat Sampoa seuraavat analyytikot ja median edustajat.

Taloudellisten tunnuslukujen ohella sivustolle on koottu tietoa muun muassa Sampo-konsernin strategiasta ja liiketoimintamallista, pohjoismaisista vahinkovakuutusmarkkinoista sekä vakuutusterminologiaan keskittyvä sanasto. Myös Sammon vuosiraportointiin keskittyneet erilliset sivustot ovat jatkossa osa www.sampo.com-verkkosivustoa.





SAMPO OYJ

Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä



Lisätiedot:

Maria Silander

viestintäpäällikkö

puh. 010 516 0031



Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sampo.com