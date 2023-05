Planlagt projektsalg af ejendommen Hesselvang 11, Grenaa

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 31. maj 2023

Meddelelse nr. 240

Planlagt projektsalg af ejendommen Hesselvang 11, 8500 Grenaa

Som meddelt i børsmeddelelse nr. 228 den 16. november 2022 har German High Street Properties A/S købt ejendommen Hesselvang 11, 8500 Grenaa, matr. Nr. 1 pæ Hessel Hgd., Ålsø, som er udlejet til Elgiganten på en 10-årig kontrakt til en samlet købesum på ca. EUR 5,1 mio. (DKK 38,0 mio.) inklusive købsomkostninger. Ejendommen nyopføres og forventes klar til ibrugtagning i november 2023.

For at konsolidere selskabets likviditet har bestyrelsen i dag behandlet og med virkning per dags dato, besluttet gennem selskabet Kartago Capital A/S at forsøge at udbyde ejendommen i en begrænset periode indtil 31. december 2023, som projektsalg for ca. EUR 5,4 mio. (DKK 40,0 mio.), så der efter salgsomkostninger vil være et overskud i størrelsesordenen ca. EUR 0,13 mio. (DKK 1,0 mio.) til German High Street Properties A/S. Den likviditet der, såfremt projektsalget gennemføres, bliver frigjort vil helt eller delvist blive anvendt til nedbringelse af selskabets gæld.

Det vil være en betingelse for German High Street Properties A/S, at projektet kan gennemføres ved tegning af samtlige aktier i projektselskabet, så German High Street Properties A/S ikke fremover har nogen ejerandele i selskabet/ejendommen Hesselvang 11.

