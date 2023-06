Havila Kystruten AS: Planlagte investormøter og informasjon fra selskapet

English Norwegian





Havila Kystruten AS har engasjert Arctic Securities, Fearnley Securities og Nordea som tilretteleggere til å arrangere en rekke investormøter med oppstart 1. juni 2023.

Målet er å oppnå første prioritets pantelån EUR 390 million med 3 års løpetid. Nettoprovenyet fra obligasjonslånet vil bli brukt til å refinansiere selskapets eksisterende gjeld og til å finansiere leveringsterminene til Tersan verftet for å ta levering av Havila Polaris og Havila Pollux, som begge er klare for levering.

Havila Kystruten opplever stor interesse for det nyeste tilskuddet til den historiske kystruten Bergen - Kirkenes - Bergen og kan melde om gode salgstall. Mer enn 50 prosent av kapasiteten på alle de fire skipene er solgt for 2023. Dette er bedre enn forventet, og selskapet ser frem til å levere i henhold til avtalen med norske myndigheter.

Ved utløpet av første kvartal hadde selskapet NOK 113 million i likvider. Foreløpige tall viser inntekter på NOK 116.5 millioner og negativ EBITDA på NOK 90 millioner i første kvartal. Selskapet hadde nesten 70% belegg i første kvartal. Selskapet hadde betydelige ekstraordinære kostnader samt mannskapskostnader for Havila Polaris og Havila Pollux som er klare til å bli seilt hjem og satt i i drift.

Gjennom den planlagte finansieringen, drift i høysesongen og mottak av NOK 163 million fra NOx-fondet, forventer selskapet å ha tilstrekkelig arbeidskapital for driften.

For ytterligere informasjon, kontakt

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Bent.martini@havila.no

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

ajd@havila.no