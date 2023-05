Stelmine Identifie Trois Zones d’Exploration à l’Extérieur de la Zone Meridian sur la Propriété Mercator

English French

QUÉBEC, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (“Stelmine” ou la “Société”) (TSXV: STH) est heureuse d’annoncer les résultats d’un levé de till menant à trois cibles d'exploration aurifère additionnelles à l'extérieur de la Zone Meridian du projet aurifère Mercator – (100% STH). La Société mettra en œuvre diverses stratégies d'exploration sur les cibles nouvellement identifiées au cours de la saison estivale 2023.

Faits saillants:

Les résultats des analyses d’échantillons de till corroborent la minéralisation de la Zone Meridian et la méthode s’avère favorable à l’identification de système aurifère orogénique sur la propriété;

Les données provenant des tills permettent d’identifier trois nouvelles zones minéralisées de type orogénique anomales en or et en éléments indicateurs (ex : arsenic et cuivre) (Figures 1 et 2);

Les nouvelles cibles sont corrélées à des signatures magnétiques associées à des formations de fer contenant de la minéralisation en or (Figure 2) (CP du 11 mai, 2023).



Isabelle Proulx, Présidente et Chef de la Direction de Stelmine déclare : « La confirmation de ces trois zones aurifères est significative pour Stelmine, car en plus de nous offrir une technique de découverte à moindre coût, l’échantillonnage de till nous a permis d’identifier de nouvelles cibles potentielles à forer».

Figure 1. Fortes anomalies de till décelées par la somme d’éléments indicateurs (2Cu+2As+Au) et utilisant l’algorithme d’interpolation pondérée en distance (IDW). L’anomalie A est située directement en retrait de l’écoulement glaciaire à partir du cœur de la minéralisation de la Zone Meridian, alors que l’anomalie B, récemment identifiée recouvre des affleurements de formation de fer.

Figure 2. Anomalies aurifères d’échantillons de tills récoltés à l’ouest de la Zone Meridian dans les sites d’affleurements de formations de fer granulitiques. Les anomalies C et D sont associés à des affleurements d’où les échantillons choisis et en rainurage ont procuré des valeurs anomales en As et Au.



Définition d’un levé de till

Une vaste surface du nord du Québec est recouverte par d’épaisses couches de sédiments déposés lors de la fontes des glaciers au cours des 10 000 dernières années. Ces sédiments appelés « till » bien qu’ils cachent fréquemment des affleurements minéralisés, peuvent être échantillonnés pour analyser les éléments indicateurs (ex : Cu et As) montrant une dispersion glaciaire qui peut mener à des zones prospectives riches en or et autres commodités.

L’analyse des éléments extraits de diverses couches de sédiments de till est une technique couramment employée due à la capacité de détecter des cibles aurifères. Les compagnies minières (ex: Kenorlands Minerals, Azimut Exploration, Harfang Exploration et SOQUEM) utilisent l’échantillonnage de till pour réduire l’étendue des zones sur lesquelles une exploration plus intensive sera appliquée.



Géologie de Mercator

L’or à Mercator est associé à : a) des minéraux de sulfures, notamment la pyrrhotite et l’arsénopyrite/löllingite, b) des formations de fer silicatées au facies granulite, c) des valeurs modérées à élevés du champ magnétique et d), des signatures de haute chargeabilité. Les résultats du levé de till montrent une empreinte évidente le la dispersion glacière des éléments indicateurs, incluant l’or, qui peut être remontée jusqu’à des affleurements possédant les caractéristiques mentionnées ci-haut.

La propriété aurifère Mercator, ayant 595 km2 de claims largement inexplorés, se prête bien à la méthode d’échantillonnage de till. Pour cette raison la Société a récemment complété un levé de till comprenant 434 échantillons de tills sub-glacials (Horizon-C) provenant de la Zone aurifère Meridian (2.5 km x 500 m) à partir d’une maille de 200 m x 100 m (Figure 1). De plus, 96 échantillons additionnels ramassés sur un espacement linéaire de 1 km orienté est-ouest ont couvert des zones potentiellement aurifères à la grandeur de la propriété (Figure 2).

Personne Qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Michel Boily, P.Géo, PhD. M. Boily est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.

Protocole QA/QC

Stelmine a établi un strict protocole QA/QC lors de la manipulation des échantillons récoltés de la propriété Mercator. Une pelle métallique propre a été utilisée pour enlever la partie supérieure des sols et ensuite récolter les échantillons de tills d’ablation (Horizon C). Environ 1 kg de matériel de till a été échantillonné, les fragments de roche > 16 mm sont jetés et le restant placé dans des sacs en plastique pour être transportés au camp. Pour chaque échantillon, le numéro, les coordonnées UTM et une brève description du matériel a été systématiquement transcrit. Les échantillons sont ensuite séchés pour 48 heures, transférés dans des poches de riz et gardés en sécurité au camp de base. Ils furent expédiés par hydravion à la base de Fermont, puis par camion appartenant à des compagnies de transport fiables jusqu’au laboratoire Actlabs, Ancaster, Ontario. Le programme d’échantillonnage était sous la supervision de de géologues en formation. Les concentrations en éléments ont été déterminées par la méthode INAA+ICP_OES (1H).

À propos de Stelmine Canada

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l’est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 782 claims ou 938 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Mercator et Courcy.



Informations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, telles que des déclarations concernant la clôture prévue et l'utilisation anticipée du produit de l'Offre, les plans d'acquisition et d'expansion, la disponibilité d'opportunités d'acquisition de qualité et la croissance de la Société. Ces informations sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles (y compris les hypothèses relatives à l'obtention de toutes les approbations nécessaires pour l'offre et les conditions générales de l'économie et du marché) qui sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats suggérés dans les déclarations prospectives. Les risques qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent ceux liés à la capacité de réaliser l'offre selon les conditions décrites ci-dessus. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, à moins et jusqu'à ce que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la société l'exigent. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Ces documents sont disponibles sur le site www.sedar.com

Mise en garde

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Isabelle Proulx Relation avec les investisseurs Présidente et chef de la direction MarketSmart Communications Inc Tel: 418-626-6333 Adrian Sydenham iproulx@stelmine.com Sans-frais: 1-877-261-4466 info@marketsmart.ca

