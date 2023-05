FIEBM - AG Mixte du 21 juin 2023 - Formule de procuration

FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L’ETANG DE BERRE

ET DE LA MEDITERRANEE - FIEBM

Société anonyme au capital de 2.913.300,72 €

Siège social : 26 avenue des Romarins

13620 Carry-le-Rouet

069 805 539 RCS Aix-en-Provence

(Ci-après la "Société")

PROCURATION

Je soussigné(e) :

Adresse :

Agissant :

A titre personnel Pour le compte de la société _________________

RCS (N° SIREN) :

Que je représente en qualité de :

Représentant un fonds d'investissement (éventuellement) :

Propriétaire De actions Nu-propriétaire (Indiquer la catégorie d'actions) Usufruitier De ______________ droits de vote





Actions 0 nominatives 0 au porteur

Ainsi qu'il résulte d'une inscription des titres dans les comptes de la Société ou de l'intermédiaire habilité selon le cas.

Donne pouvoir à :

À l'effet de me représenter à l’Assemblée Générale Mixte, convoquée le 21 juin 2023 à 10 heures, dans les locaux du cabinet d’avocats Nova Partners, 42A rue Montgrand, 13006 Marseille, et en conséquence, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions à l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour a titre extraordinaire

Rapport du conseil d’administration ;

Fixation de la valeur nominale (Première résolution) ;

Ordre du jour à titre ordinaire

Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les rémunérations des mandataires sociaux ;

Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2022 – Quitus aux administrateurs (Deuxième résolution) ;

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 (Troisième résolution) ;

Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (Quatrième résolution) ;

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce (Cinquième résolution) ;

Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Madame Marie-Catherine Sulitzer au titre de l’exercice de son mandat de président-directeur général (Sixième résolution) ;

Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux (Septième résolution) ;

Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs (Huitième résolution) ;

Ordre du jour a titre extraordinaire

Rapport du conseil d’administration ;

Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant nominal maximum de 1.276.986 EUR, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées ;

Rapport du collège d’experts en date du 12 mai 2023 sur le prix de rachat des parts de fondateur ;

Rachat des 10.500 parts de fondateur émises par la Société (Neuvième résolution) ;

Suppression des clauses statutaires relatives aux parts de fondateur (Dixième résolution) ;

Réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant nominal maximum de 1.276.986 EUR, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées, et autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’initier pour le compte de la Société une offre publique de rachat portant sur ses propres actions auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital consécutive puis d’en arrêter le montant définitif (Onzième résolution) ;

Ordre du jour a titre ordinaire

Pouvoirs en vue des formalités (Douzième résolution).

Aux effets ci-dessus, signer le registre de présence, tous procès-verbaux et toutes pièces et en général, faire le nécessaire.

Je déclare avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à mon information préalablement à la prise des décisions figurant à l'ordre du jour.

Fait à

Le

Signature





AVIS À L'ACTIONNAIRE

Articles R. 225-79 et R. 225-81 du Code de commerce

La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée par celui-ci et indique ses noms, prénom usuel et domicile. La signature peut être électronique dans les conditions précisées à l'article R. 225-77, 3° du Code de commerce. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas faculté de se substituer une autre personne.

Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Les dispositions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 à L.22-10-42 du Code de commerce sont ci-après rappelées :

Article L. 225-106

« I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.

Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.

Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71.

Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. »

Article L. 22-10-39

« Outre les personnes mentionnées au I de l'article L. 225-106, un actionnaire peut se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, à condition dans cette seconde hypothèse, que les statuts le prévoient. Les clauses contraires aux dispositions du précédent alinéa sont réputées non écrites. »

Article L. 22-10-40

« Lorsque, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 22-10-39, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.

Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit :

1° Contrôle, au sens de l'article L. 233-3, la société dont l'assemblée est appelée à se réunir ;

2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne ou une entité contrôlée par une personne qui contrôle la société, au sens de l'article L. 233-3.

Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées aux 1° à 4°.

Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans délai son mandant. A défaut par ce dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc.

La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat »

Article L. 22-10-41

« Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée d'une société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 22-10-39, rend publique sa politique de vote.

Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article L. 22-10-42

« Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article L. 22-10-40 ou des dispositions de l'article L. 22-10-41. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais du mandataire.

Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 22-10-41. »

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, l'actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou partenaire pacsé dans les conditions de l'article L. 225-106 du Code de commerce ;

Donner procuration au tiers de son choix, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-39 du Code de commerce ;

Voter par correspondance ;

Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat.

En aucun cas, l'actionnaire ne peut retourner à la Société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance. En cas de retour à la fois de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance, la formule de procuration sera prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.

Le mandat est révocable, dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.

Le mandat, ainsi que, le cas échéant, sa révocation, sont écrits et communiqués à la Société.





ANNEXES

L’ordre du jour de l’assemblée et le texte des projets de résolution présentés par le Conseil d'administration ;

Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé ;

Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83 ;

Un formulaire de vote par correspondance.

ORDRE DU JOUR ET PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

DU 21 JUIN 2023

Ordre du jour

Ordre du jour a titre extraordinaire

Rapport du conseil d’administration ;

Fixation de la valeur nominale (Première résolution) ;

Ordre du jour à titre ordinaire

Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les rémunérations des mandataires sociaux ;

Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2022 – Quitus aux administrateurs (Deuxième résolution) ;

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 (Troisième résolution) ;

Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (Quatrième résolution) ;

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce (Cinquième résolution) ;

Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Madame Marie-Catherine Sulitzer au titre de l’exercice de son mandat de président-directeur général (Sixième résolution) ;

Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux (Septième résolution) ;

Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs (Huitième résolution) ;

Ordre du jour a titre extraordinaire

Rapport du conseil d’administration ;

Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant nominal maximum de 1.276.986 EUR, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées ;

Rapport du collège d’experts en date du 12 mai 2023 sur le prix de rachat des parts de fondateur ;

Rachat des 10.500 parts de fondateur émises par la Société (Neuvième résolution) ;

Suppression des clauses statutaires relatives aux parts de fondateur (Dixième résolution) ;

Réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant nominal maximum de 1.276.986 EUR, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées, et autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’initier pour le compte de la Société une offre publique de rachat portant sur ses propres actions auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital consécutive puis d’en arrêter le montant définitif (Onzième résolution) ;

Ordre du jour a titre ordinaire

Pouvoirs en vue des formalités (Douzième résolution).

Projet de texte des résolutions

Résolution à caractère extraordinaire

Première résolution

Fixation de la valeur nominale

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

décide de fixer la valeur nominale de l’action au pair, soit environ à 1,524490172 EUR ;

décide en conséquence de modifier l’article 6 des statuts de la Société comme suit :

Article 6 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de 2 913 300,72 € divisé en 1 911 000 actions de 1,524490172 € environ chacune, entièrement libérées.

Résolutions à caractère ordinaire

Deuxième résolution

Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022

– Quitus aux administrateurs

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture (i) du rapport de gestion du Conseil d’Administration, (ii) du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022,

approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, se soldant par un bénéfice de 13.232.245 EUR ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports ;

constate, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, que la Société n’a supporté au cours de l’exercice écoulé aucune charge ou dépense non déductibles fiscalement au sens du 4 de l'article 39 du même code. De même, aucune réintégration de dépenses visées à l'article 39-5 du CGI n'a été opérée ; et

donne, en conséquence, quitus aux administrateurs de la Société de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.

Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture (i) du rapport de gestion du Conseil d’Administration, (ii) du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022,

décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022, se soldant par un bénéfice de 13.232.245 EUR :

au compte « report à nouveau » pour un montant de 121.142 EUR afin d’apurer les pertes antérieures,

au compte « réserve légale » pour un montant de 98.431 EUR afin de la doter en totalité,

au compte « autres réserves » pour un montant de 13.012.672 EUR, le solde du compte étant ainsi porté de 29.600 EUR à 13.042.272 EUR ;

constate, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts , qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Quatrième résolution

Approbation des conventions et engagements réglementés

visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture (i) du rapport de gestion du Conseil d’Administration, (ii) du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,

approuve les termes dudit rapport et les conventions réglementées qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise,

vu l’article L.22-10-34 I du Code de commerce,

approuve les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce qui sont comprises dans le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, dans la rubrique « Gouvernement d’entreprise », section IV « Rémunération des mandataires sociaux ».

Sixième résolution

Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Madame Marie-Catherine Sulitzer au titre de l’exercice de son mandat de président-directeur général

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture (i) du rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et (ii) du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les rémunérations des mandataires sociaux,

vu l’article L.22-10-34 I du Code de commerce,

approuve les informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du même Code portant sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans lesdits rapports, versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Madame Marie-Catherine Sulitzer au titre de son mandat de président-directeur général de la Société.

Septième résolution

Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise,

vu l’article L.22-10-8 II du Code de commerce,

approuve la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux, telle que présentée dans la rubrique « Gouvernement d’entreprise », section IV « Rémunération des mandataires sociaux », point A « Politique de rémunération des mandataires sociaux ».

Huitième résolution

Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise,

vu l’article L.22-10-8 II du Code de commerce,

approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs sociaux, telle que présentée dans la rubrique « Gouvernement d’entreprise », section IV « Rémunération des mandataires sociaux », point A « Politique de rémunération des mandataires sociaux ».

Résolution à caractère extraordinaire

Neuvième résolution

Rachat des 10.500 parts de fondateur émises par la Société.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, conformément aux dispositions de l’article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés et des articles 1, 6 et 7 de son décret d’application n°67-452 du 6 juin 1967,

Connaissance prise (i) du rapport du collège d’experts sur le prix de rachat des parts de fondateur du 12 mai 2023 et (ii) du rapport du Conseil d’administration,

décide d’autoriser le projet de rachat des parts de fondateur et décide le rachat ce jour des 10.500 parts de fondateur émises par la Société au prix de 253 EUR par part de fondateur correspondant au prix de rachat fixé par le collège d’experts, composé de Monsieur Rémi Savournin en qualité d’expert désigné par l’assemblée générale des porteurs de parts de fondateur et du cabinet Ledouble représenté par Madame Agnès Piniot et Monsieur Sébastien Sancho en qualité d’expert désigné par la Société, au terme de son rapport en date du 12 mai 2023 ;

décide que le prix de rachat des parts de fondateur sera (i) comptabilisé en tant que « charge exceptionnelle », cette charge étant prise en compte dans le résultat de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2023 et (ii) mis à disposition de l’ensemble des porteurs de parts de fondateur à compter du 3 juillet 2023;

décide que le paiement du prix de rachat (i) pour les porteurs de parts de fondateurs sous la forme de titres vifs, devra être demandé auprès du teneur de compte par lesdits porteurs sur remise préalable de leurs titres non dématérialisés en circulation sous forme de souches , ou (ii) pour les porteurs de parts de fondateur dématérialisées, sera effectué par l’intermédiaire financier teneur de compte au bénéfice desdits porteurs sur instruction préalable de l’agent centralisateur ;

décide, que le paiement du prix de rachat sera effectué selon les modalités techniques de rachat mentionnées dans le rapport du Conseil d’Administration à la présente assemblée, lesquelles seront précisées dans l’avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires conformément à l’article 8 du décret d’application n°67-452 du 6 juin 1967 ;

décide que le prix de rachat des parts de fondateur sera mis à disposition des porteurs par la Société selon les modalités suivantes : auprès de l’agent centralisateur concernant les titres vifs ou auprès des établissements teneurs de compte concernant les titres dématérialisés, pendant une durée de 10 ans, avant d’être transféré à l’issue de ce délai à la caisse des dépôts et consignations, faute de perception par les porteurs;

informe les porteurs de parts de fondateur qu’il appartiendra à chacun d’eux d’analyser les conséquences fiscales sur leur situation personnelle liées à l’opération de rachat des parts de fondateurs, le cas échéant en lien avec leur établissement bancaire teneur de compte ;

prend acte qu’en application de l’article 8 ter de la loi précitée, les droits attachés aux parts de fondateur sont éteints dès la présente décision ;

délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de procéder, à compter de ce jour, au rachat des 10.500 parts de fondateur émises par la Société (en ce compris ceux n’ayant pas été dématérialisés et qui sont encore en cours de circulation sous forme de souches conformément à l’article 9 du décret précité) et procéder à la modification corrélative des statuts, en particulier de publier un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires conformément à l’article 8 du décret d’application n°67-452 du 6 juin 1967, et d’une manière générale de prendre toute mesure et effectuer toute formalité nécessaire à la mise en œuvre de la présente résolution.

Dixième résolution

Suppression des clauses statutaires relatives aux parts de fondateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

décide, sous condition suspensive de l’adoption de la résolution précédente, de supprimer avec effet immédiat les clauses des statuts relatives aux parts de fondateur.

En conséquence sont supprimées, les clauses suivantes :

A l’article 35 des statuts :

Au paragraphe IV :

« Le solde est réparti :

80.65% aux actions

19.35% aux parts de fondateurs »

Au paragraphe V :

« et aux porteurs de parts »

Au paragraphe VI :

« soit au rachat et à l'annulation de tout ou partie des parts de fondateurs, par voie de mesure générale »

Le reste de l’article demeure inchangé.

A l’article 42 II des statuts :

Au paragraphe 6 :

« L'actif net disponible après acquit du passif, remboursement du capital des actions et répartition, le cas échéant, entre chaque catégorie d'ayants-droit des réserves sociales qui appartiennent en propre soit aux actionnaires, soit aux porteurs de parts de fondateur, est partagé à raison de 66 %, aux actionnaires et de 34 % aux porteurs de parts de fondateur ».

Le reste de l’article demeure inchangé.

L’article 44 des statuts est intégralement supprimé.

L’article 45 des statuts est intégralement supprimé.

décide en conséquence de renuméroter les articles des statuts afin de prendre en compte cette suppression.

Onzième résolution

Réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant nominal maximum de 1.276.986 EUR, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées, et autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’initier pour le compte de la Société une offre publique de rachat portant sur ses propres actions auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux articles L.225-204 et L.225-207 du Code de commerce :

Sous la condition suspensive suivante :

octroi par l’Autorité des marchés financiers d’une déclaration de conformité relative à l’offre publique de rachat objet de la présente résolution, emportant visa sur la note d’information relative à ladite offre publique conformément à l’article L.621-8 du Code monétaire et financier et l’article 231-23 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

autorise le Conseil d’administration à réduire le capital de la Société d’un montant maximum de 1.276.986 EUR, en faisant racheter par la Société un nombre maximum de 837.648 de ses propres actions en vue de leur annulation entraînant ainsi une réduction de capital social d’un montant nominal maximum de 1.276.986 EUR, représentant au maximum 43,83% du capital social de la Société, étant rappelé que l’actionnaire de contrôle de la Société a d’ores et déjà pris l’engagement de ne pas apporter ses actions à l’offre publique de rachat objet de la présente résolution ;

décide que le rachat des actions de la Société prendra la forme d’une offre de rachat proposée à l’ensemble des actionnaires de la Société, réalisée conformément aux dispositions des articles L. 225-207 et R. 225-153 du Code de commerce ;

autorise à cet effet le Conseil d’administration à initier pour le compte de la Société auprès de tous les actionnaires une offre de rachat portant sur un nombre maximum de 837.648 de ses propres actions dans le cadre d’une offre publique de rachat d’actions faite conformément aux dispositions des articles L.225-207 et R.225-153 du Code de commerce ;

décide que le prix de rachat unitaire des actions à proposer dans le cadre de l’offre publique est fixé à 11,50 EUR par action, étant précisé que ce prix de rachat sera définitivement arrêté par le conseil d’administration de la Société en considération du rapport qui sera établi par l’expert indépendant, le cabinet Ledouble, nommé par le Conseil d’administration en date du 22 décembre 2022, qui attestera du caractère équitable des conditions financières de l’OPRA ;

décide que les actions rachetées seront annulées, avec tous les droits qui leur sont attachés, y compris le droit au bénéfice de l’exercice en cours, le jour du rachat dans les conditions légales et réglementaires ;

prend acte que, conformément aux dispositions des articles L.225-205 et R.225-152 du Code de commerce, les créanciers de la Société dont la créance est antérieure à la date du dépôt au Greffe du Tribunal de commerce de Paris du procès-verbal de la présente assemblée générale pourront former opposition à la réduction de capital dans un délai de vingt (20) jours à compter de cette date.

En outre, l’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, en vue de réaliser la réduction de capital susvisée et notamment pour :

constater au plus tard le 31 décembre 2023 la réalisation ou, le cas échéant, l’absence de réalisation de la condition suspensive susvisée ;

mettre en œuvre l’offre publique de rachat d’actions selon les modalités décrites ci-dessus ;

au vu des résultats de l’offre publique de rachat d’actions :

arrêter le montant définitif de la réduction de capital, arrêter le nombre d’actions à annuler dans les limites qui viennent d’être fixées, et constater l’annulation des actions rachetées par la Société et la réalisation définitive de la réduction de capital correspondante ;

imputer la différence entre la valeur de rachat des actions acquises dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions, et la valeur nominale des actions annulées, sur les postes « prime d’émission, de fusion, d’apport » ou « report à nouveau », ou, de manière générale, sur tout poste de réserve dont la Société a la libre disposition ;

en cas d’opposition des créanciers, prendre toute mesure appropriée, constituer toute sûreté ou exécuter toute décision de justice ordonnant la constitution de garanties ou le remboursement de créances ;

procéder à la modification corrélative des statuts ;

procéder à toutes formalités corrélatives aux opérations d’offre publique, de rachat et de réduction de capital ; et

d’une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation de l’autorisation conférée par la présente résolution ;

fixe à 12 mois à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation,soit pour une durée expirant le 21 juin 2024.

Résolution à caractère ordinaire

Douzième résolution

Pouvoirs en vue des formalités.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion pour effectuer, partout où besoin sera, tous dépôts et procéder à toutes formalités de publicité légales ou autres qu'il appartiendra.





Exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé

La Société, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé EURONEXT, compartiment C (ISIN FR 62341) :

Exploite :

Un parc de stationnement sis aux 73-75 La Canebière, 13001 Marseille ;

Trois garages implantés à Carry-Le-Rouet (Bouches du Rhône) dans la Résidence Beauséjour.

Un portefeuille de titres financiers.

Dispose d'un établissement principal et d'un établissement secondaire pour le parc de stationnement.

A pour filiale un groupement forestier agricole, le Groupement Forestier Bois de Tivernoux, dont les comptes ne sont pas consolidés avec ceux de la Société, compte tenu du caractère non significatif de cette filiale, conformément aux dispositions de l'article L.233-17-1 du Code de commerce.

Le chiffre d'affaires1 s'élève à 1.496.632 EUR.

Les principales composantes du chiffre d’affaires sont les suivantes :

Activité de location du restaurant : cette activité a dégagé un chiffre d’affaires de 4.167 EUR.

Activité de caravaning : cette activité a dégagé un chiffre d’affaires de 1.113.392 EUR.

Activité de location de parking : cette activité a dégagé un chiffre d’affaires de 136.709 EUR.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 2.096.667 EUR.

Le résultat d'exploitation est négatif et ressort à (577.757) EUR.

Le résultat financier est négatif et ressort à (6.627) EUR.

Le résultat courant avant impôts négatif ressort à (584.384) EUR.

Le résultat exceptionnel est positif et s'élève à 18.038.237 EUR.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 13.232.245 EUR.

Les disponibilités de la Société à la clôture de l'exercice s'élevaient à 19.139.219 EUR.

Les valeurs mobilières de placement qui s'élèvent à 699.546 EUR avant provision, ont fait l'objet d'une provision pour dépréciation à hauteur de 224.502 EUR.

Jusqu’au 27 juin 2022, la Société exploitait un camping caravaning implanté à Carry-Le-Rouet (Bouches du Rhône), en proximité du littoral, dans une zone touristique.

En effet, en date du 19 janvier 2022, le conseil d’administration de la Société a approuvé un projet de cession d’une partie de l’actif de la Société aux sociétés SNC WH et VS Campings France pour un prix total de 17.000.000 EUR.

L’actif objet du projet de cession était constitué par :

Une propriété formant une installation de camping située avenue Draïo de la Mar, 13620 Carry-le-Rouet ;

Le fonds de commerce attaché, connu sous le nom commercial « Camping Lou Souleï », dont le numéro SIREN est 069 805 539 00025, code APE 55.30z.

La cession de cet actif a été autorisée par la collectivité des associés en date du 7 juin 2022, pour un prix de cession de 20.500.000 EUR.

La propriété du camping caravaning et le fonds de commerce attaché ont été cédés en date du 27 juin 2022 pour un prix de cession global de 20.500.000 EUR.

A la suite de cette cession, le conseil d’administration a procédé au transfert du siège de la Société au 26 avenue des Romarins, 13620 Carry-le-Rouet. Conformément aux dispositions légales, cette décision a été ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2023.

Enfin, par communiqué de presse en date du 23 décembre 2022, la Société a annoncé la mise en œuvre de plusieurs opérations successives devant être initiées au 1er semestre 2023 et comprenant :

le rachat par FIEBM des 10.500 parts de fondateur existantes conformément aux statuts de la Société, en application des dispositions de l’article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 et du décret n°67-452 du 6 juin 1967 (en vue de leur annulation), dont les conditions financières résulteront d’une évaluation conjointe réalisée par deux experts indépendants, l’un agissant pour le compte des porteurs de parts de fondateur et l’autre pour le compte de la Société ; et

le dépôt par FIEBM d’une offre publique de rachat d’actions (ci-après l’« OPRA ») portant sur l’ensemble des actions de la Société (en vue de leur annulation), à l’exception des actions détenues par l’actionnaire de contrôle de la Société, lequel a d’ores et déjà fait part de son intention de ne pas apporter ses actions à l’OPRA. L’OPRA portera donc sur 837.648 actions FIEBM représentant environ 43,83% du capital de FIEBM. L’OPRA sera réalisée à des conditions financières cohérentes par rapport à celles retenues par les deux experts indépendants pour le rachat des parts de fondateur et identiques à celles qui auraient été proposées au titre d’une offre publique de retrait déposée en application de l’article 236-6 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

En outre, la Société a été informée par son actionnaire de contrôle de la possibilité pour ce dernier de déposer, à l’issue de l’OPRA et en fonction des résultats de l’OPRA, une offre publique d’achat simplifiée aux mêmes conditions financières que celles présentées dans le cadre de l’OPRA (dividende attaché le cas échéant) et, si les conditions sont réunies, de mettre en œuvre un retrait obligatoire afin de retirer la Société de la cote. Cette éventuelle offre publique d’achat simplifiée sera également conditionnée, outre l’atteinte du seuil de 90% du capital et des droits de vote au résultat de l’OPRA, à l’obtention par l’actionnaire de contrôle de la Société des éventuels financements nécessaires pour le dépôt de celle-ci et à la décision de conformité de l’Autorité des Marchés Financiers sur cette offre.

Il est précisé que depuis la clôture de l’exercice, la Société a notamment publié un communiqué de presse en date du 15 mai 2023 apportant des précisions sur les opérations susvisées. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce communiqué de presse, figurant sur le site internet de la Société.





FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L’ETANG DE BERRE

ET DE LA MEDITERRANEE - FIEBM

Société anonyme au capital de 2.913.300,72 €

Siège social : 26 avenue des Romarins

13620 Carry-le-Rouet

069 805 539 RCS Aix-en-Provence

(Ci-après la "Société")

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Je soussigné(e) :

Adresse :

Agissant :

A titre personnel Pour le compte de la société _________________

RCS (N° SIREN) :

Que je représente en qualité de :

Représentant un fonds d'investissement (éventuellement) :

Propriétaire De actions Nu-propriétaire (Indiquer la catégorie d'actions) Usufruitier





Actions 0 nominatives 0 au porteur

Ainsi qu'il résulte d'une inscription des titres dans les comptes de la Société ou de l'intermédiaire habilité selon le cas.

Dûment convoqué(e) en Assemblée Générale Mixte, le 21 juin 2023 à 10 heures, dans les locaux du cabinet d’avocats Nova Partners, 42A rue Montgrand, 13006 Marseille, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour a titre extraordinaire

Rapport du conseil d’administration ;

Fixation de la valeur nominale (Première résolution) ;

Ordre du jour à titre ordinaire

Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les rémunérations des mandataires sociaux ;

Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2022 – Quitus aux administrateurs (Deuxième résolution) ;

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 (Troisième résolution) ;

Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (Quatrième résolution) ;

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce (Cinquième résolution) ;

Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Madame Marie-Catherine Sulitzer au titre de l’exercice de son mandat de président-directeur général (Sixième résolution) ;

Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux (Septième résolution) ;

Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs (Huitième résolution) ;

Ordre du jour a titre extraordinaire

Rapport du conseil d’administration ;

Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant nominal maximum de 1.276.986 EUR, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées ;

Rapport du collège d’experts en date du 12 mai 2023 sur le prix de rachat des parts de fondateur ;

Rachat des 10.500 parts de fondateur émises par la Société (Neuvième résolution) ;

Suppression des clauses statutaires relatives aux parts de fondateur (Dixième résolution) ;

Réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant nominal maximum de 1.276.986 EUR, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées, et autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’initier pour le compte de la Société une offre publique de rachat portant sur ses propres actions auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital consécutive puis d’en arrêter le montant définitif (Onzième résolution) ;

Ordre du jour a titre ordinaire

Pouvoirs en vue des formalités (Douzième résolution).

Vote sur les résolutions suivantes, dont le texte est annexé à la présente, étant rappelé qu’une seule case doit être cochée pour chaque résolution :

POUR CONTRE ABSTENTION 1ERE RESOLUTION 2EME RESOLUTION 3EME RESOLUTION 4EME RESOLUTION 5EME RESOLUTION 6EME RESOLUTION 7EME RESOLUTION 8EME RESOLUTION 9EME RESOLUTION 10EME RESOLUTION 11EME RESOLUTION 12EME RESOLUTION

Les formulaires de vote par correspondance doivent être reçus par la Société au plus tard le dimanche 18 juin 2023 à minuit.

Les formulaires ne donnant aucun sens de vote, les formulaires blancs ou nuls ou exprimant une abstention ne sont pas pris en compte dans le décompte des voix exprimées.

Il est rappelé ci-après les dispositions de l’article R.225-77 du Code de commerce déterminant les conditions de recevabilité du vote :

« La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :

1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;

2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l' article L. 211-3 du code monétaire et financier . L'attestation de participation prévue à l'article R. 22-10-28 est annexée au formulaire ;

3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. »

En aucun cas, l’associé ne peut faire retour à la Société à la fois d'une formule de vote par correspondance et d'une formule de procuration. En cas de retour de la formule de vote par procuration et du formulaire de vote par correspondance, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.

Fait à

Le

Signature





ANNEXES

Texte des projets de résolution ;

Formule de demande d'envoi de documents et renseignements visés à l'article R. 225-83 du Code de commerce.





1 Le chiffre d’affaires est systématiquement mentionné HT





Pièce jointe