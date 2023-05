Ipsen S.A. - Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Ipsen S.A. du 31 mai 2023

English French

INFORMATION REGLEMENTEE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES D’IPSEN S.A.

DU 31 MAI 2023

TOUTES LES RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES ACTIONNAIRES ONT ÉTÉ ADOPTÉES

Paris (France), le 31 mai 2023 - L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société IPSEN S.A. (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) s’est réunie aujourd’hui aux Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers, 9 bis, avenue d’Iéna, 75116 Paris, sous la présidence de M. Marc de GARIDEL, Président du Conseil d’administration et Président de séance, et en présence des membres du Conseil d’administration et de la Direction.

L’Assemblée Générale a approuvé la totalité des 27 résolutions proposées par le Conseil d’administration et notamment le versement d’un dividende de 1,20 euro par action. Ce dividende sera mis en paiement le 6 juin 2023, le détachement du coupon intervenant le 2 juin 2023.

L’Assemblée a également approuvé le renouvellement de mandat de commissaire aux comptes du cabinet KPMG S.A. pour une durée de six exercices, ainsi que le renouvellement des mandats d’administrateurs de MM. Marc de GARIDEL et Henri BEAUFOUR et de Mme Michèle OLLIER, pour une durée de quatre ans.

Les statuts de la Société ont été modifiés afin d’élever la limite d’âge applicable aux fonctions de Président du Conseil d’administration à 75 ans (article 16.1) et de retenir une rédaction permettant de dématérialiser la tenue des registres des procès-verbaux du Conseil d’administration (article 16.6).

Au cours de l’Assemblée, M. Marc de Garidel, Président du Conseil d’administration, a commenté les informations concernant la gouvernance et l’activité du Conseil d’administration d’Ipsen et de ses comités au cours de l’exercice 2022. M. David LOEW, Directeur Général, et M. Aymeric Le CHATELIER, Directeur Financier Groupe, ont notamment présenté la stratégie du Groupe, la performance financière 2022 et les objectifs financiers pour l’année 2023.

Ipsen

Ipsen est une société biopharmaceutique mondiale de taille moyenne focalisée sur la mise au point de médicaments innovants en Oncologie, dans les Maladies Rares et en Neurosciences. Avec un chiffre d’affaires Groupe de 3,0 milliards d’euros pour l’exercice 2022, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Outre sa stratégie d’innovation externe, les efforts d’Ipsen en matière de R&D sont focalisés sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur de clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie : Paris-Saclay, France ; Oxford, Royaume-Uni ; Cambridge, États- Unis ; Shanghai, Chine. Ipsen emploie environ 5 000 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d’Ipsen est ipsen.com .

Contacts

Investisseurs Craig Marks

Vice-Président, Relations Investisseurs

+44 (0) 7584 349 193 Nicolas Bogler

Responsable Senior, Relations Investisseurs

+33 (0) 6 52 19 98 92



Médias Amy Wolf

Vice-Présidente, Stratégie de la marque

Corporate et Communication

+41 (0) 79 576 07 23



Ioana Piscociu

Responsable Senior,

Global Media Relations

+33 (0) 6 69 09 12 96

Pièce jointe