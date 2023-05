PCAS : modalités de mise à disposition des documents préparatoires pour l’Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2023

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2023

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Ecully, le 31 mai 2023

Les actionnaires de la société PCAS sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le jeudi 15 juin 2023 à 9 heures 30, au siège social de la Société, 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, CS33167, 69134 Ecully Cedex.

L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 10 mai 2023 et l’avis de convocation a été publié le 31 mai 2023 dans Le Progrès de Lyon (69), un journal d’annonces légales. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale Mixte figurent dans ces avis.

Les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de PCAS, www.pcas.com.

Conformément aux articles R. 225-83 et R. 225-89 du Code de commerce, les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales sont disponibles au siège social de PCAS, 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, CS33167, 69134 Ecully Cedex.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

- tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée Générale, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

- tout actionnaire peut prendre connaissance de ces documents au siège social de PCAS pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée Générale.



À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec environ 11% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 226,4 M€ et emploie près de 1 200 collaborateurs répartis dans 6 pays.

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com





PCAS



Emmanuel Huynh / Louis-Victor Delouvrier







Communication financière et Relations Investisseurs Tél. : +33 1 69 79 60 00

www.pcas.com Tél. : +33 1 44 71 98 53

pcas@newcap.eu

