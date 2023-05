BAINS DE MER MONACO : Résultats consolidés 2022/2023

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661€.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Résultats Consolidés 2022/2023

(Période du 1er avril 2022 – 31 mars 2023)

Chiffre d’affaires de 667,0 millions d’euros contre 530,5 millions d’euros l’exercice précédent avec : un chiffre d’affaires jeux de 215,4 millions d’euros contre 200,8 millions d’euros en 2021/2022 des recettes hôtelières de 325,1 millions d’euros contre 213,3 millions d’euros précédemment la croissance continue des activités locatives avec un chiffre d’affaires en hausse de 124,8 millions d’euros contre 117,6 millions d’euros en 2021/2022

Résultat opérationnel en profit de + 72,2 millions d’euros contre un bénéfice de + 35,4 millions d’euros l’exercice précédent, en progression sur tous les secteurs d’activité

Résultat net consolidé en profit de + 896,2 millions d’euros contre un profit de + 76,4 millions d’euros pour l’exercice 2021/2022, avec : un résultat financier négatif de - 5,1 millions d’euros la prise en compte des produits de la participation dans Betclic Everest Group et de la plus-value de l’opération d’apport / cession sur ces mêmes titres pour un montant de + 829,2 millions d’euros, contre une contribution positive de + 46,2 millions d’euros sur l’exercice précédent

Structure financière du Groupe S.B.M. solide avec une trésorerie nette d’endettement positive à 276,5 millions d’euros.

Lors de sa réunion du 31 mai 2023, le Conseil d’Administration de la Société des Bains de Mer a arrêté les comptes annuels de l'exercice 2022/2023 établis conformément aux règles et principes comptables internationaux IFRS.

En millions d'euros 2021/2022 2022/2023

Chiffre d'Affaires Consolidé 530,5 667,0

Résultat Opérationnel 35,4 72,2

Résultat Financier -5,2 -5,1

Participation dans Betclic Everest Group 46,2 829,2

Résultat Net (part du Groupe) 76,4 896,2

 Résultat opérationnel bénéficiaire de 72,2 millions d’euros contre un bénéfice de 35,4 millions d’euros l’exercice précédent

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé un chiffre d’affaires de 667 millions d’euros pour l’ensemble de l’exercice 2022/2023 contre 530,5 millions d’euros en 2021/2022, soit une amélioration de + 26 % sur l’ensemble de l’exercice.

La progression de 136,5 millions d’euros du chiffre d’affaires est la conséquence d’une amélioration des recettes dans l’ensemble des secteurs d’activité.

Il est rappelé que le premier trimestre de l’exercice précédent (période d’avril à juin) avait été marqué par des restrictions de déplacement et des règles sanitaires en vigueur pénalisant la tenue de certains événements (Monte-Carlo Rolex Masters à huis clos, Grand Prix de Formule 1 avec jauge), ainsi que la limitation de l’accès aux établissements sur une partie du 1er trimestre de l’exercice 2021/2022 (couvre-feu jusqu’au 25 juin 2021). La saison estivale 2021 (période de juillet à septembre) avait ensuite enregistré une reprise de l’activité.

Les premiers signes d’une amélioration de l’activité constatés l’exercice précédent se sont pleinement confirmés sur l’exercice 2022/2023 avec la levée totale des restrictions sanitaires et l’exploitation dans des conditions normales de l’ensemble des établissements du Groupe S.B.M.

Dès le début de l’exercice 2022/2023, le contexte sanitaire favorable a ainsi permis le déroulement dans des conditions normales des manifestations habituelles, telles que le Monte-Carlo Rolex Masters de tennis et le Grand Prix de Formule 1.

Le secteur jeux présente un chiffre d’affaires de 215,4 millions d’euros contre 200,8 millions d’euros en 2021/2022. La progression de l’activité de 7 % par rapport à l’exercice précédent s’explique principalement par l’augmentation du chiffre d’affaires de l’activité jeux de table du Casino de Monte-Carlo de + 8 millions d’euros par rapport à 2021/2022. Malgré une hausse des mises par rapport à l’exercice précédent, l’activité des appareils automatiques présente une légère diminution des recettes qui s’explique par des aléas défavorables en particulier au Casino Café de Paris. Les recettes des activités annexes du secteur jeux (restauration, entrées et boutiques) présentent un fort rebond, conséquence directe de la hausse de fréquentation des casinos par rapport à l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires hôtelier s’établit à 325,1 millions d’euros contre 213,3 millions d’euros en 2021/2022, soit une progression significative de 111,8 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. Il est rappelé que le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice précédent était encore défavorablement impacté par des restrictions de déplacement et des règles sanitaires encore en vigueur, ainsi que par la limitation de l’accès aux établissements. Sur l’exercice 2022/2023, le retour à un contexte sanitaire durablement favorable a permis la tenue sans restriction des principaux évènements printaniers, l’exploitation de l’ensemble des établissements dans des conditions normales et la réalisation d’une saison estivale particulièrement favorable avec notamment le retour d’une partie de la clientèle internationale.

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences hôtelières du Monte-Carlo Bay, du Balmoral, des Villas du Sporting et du One Monte-Carlo, présente un chiffre d’affaires de 124,8 millions d’euros contre 117,6 millions d’euros l’exercice précédent, soit une augmentation de 6 %. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des derniers espaces au One Monte-Carlo ainsi que de l’application contractuelle des indexations de loyers.

Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d’affaires de 12,7 millions d’euros contre 9,3 millions d’euros l’exercice précédent, en hausse de + 3,4 millions d’euros, principalement grâce à la tenue dans des conditions normales d’exploitation du tournoi de tennis Monte-Carlo Rolex Masters, alors que sur l’exercice précédent le tournoi s’était tenu à huis-clos.

Le résultat opérationnel du Groupe S.B.M. s’établit ainsi en bénéfice de 72,2 millions d’euros contre un profit opérationnel de 35,4 millions d’euros pour l’exercice précédent, soit une amélioration de 36,8 millions d’euros.

L’évolution favorable de la performance opérationnelle concerne l’ensemble des secteurs d’activité.

 Résultat financier stable, et contribution positive de la participation dans Betclic Everest Group

Le résultat financier s’élève à - 5,1 millions d’euros sur l’exercice 2022/2023, en amélioration de 0,1 million d’euros par rapport à celui de l’exercice précédent.

Enfin, il est rappelé que le Groupe S.B.M. détenait depuis mai 2009 une participation dans le capital de Betclic Everest Group (BEG), groupe de jeux en ligne.

Le Groupe S.B.M. au travers de sa filiale, Monte-Carlo SBM International S.àr.l., a transféré le 30 juin 2022, par voie de cession et d’apport, l’intégralité de la participation de 47,30 % qu’elle détenait dans la société BEG à la société FL Entertainment.

L’opération, qui valorisait la quote-part du capital de BEG détenue par SBM International à 850 millions d’euros, a été dénouée pour moitié en numéraire, et pour l’autre moitié par la remise d’actions de FL Entertainment, permettant à SBM International de détenir 4,95 % des droits de vote et 10,39 % des droits économiques de cette société. FL Entertainment est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Amsterdam depuis le 1er juillet 2022.

Cette opération se traduit par la constatation d’un profit exceptionnel de 813,5 millions d’euros dans les comptes consolidés du Groupe S.B.M. pour l’exercice 2022/2023. Le Groupe S.B.M. a par ailleurs enregistré au cours de l’exercice 2022/2023 une quote-part de résultat positive de 15,6 millions d’euros correspondant à la quote-part de résultat revenant au Groupe S.B.M. pour la période antérieure à l’apport / cession, soit la période du 1er avril au 30 juin 2022.

 Résultat net

Le Résultat net consolidé - part du Groupe ressort en profit de + 896,2 millions d’euros contre un profit de + 76,4 millions d’euros pour l'année sociale 2021/2022, soit une hausse de 819,9 millions d’euros.

 Structure financière et investissements

Les capitaux propres - part du Groupe s’élèvent à 1 510 millions d’euros au 31 mars 2023 contre 653,1 millions d’euros à la fin de l’exercice précédent, profitant du résultat net positif de l’exercice.

Les dividendes distribués sur l’exercice se montent à 24,5 millions d’euros, soit 1 euro par action.

A fin mars 2023, le Groupe S.B.M. est dans une situation de trésorerie nette d’endettement positive de 276,5 millions d’euros contre une trésorerie nette positive de 30 millions d’euros au 31 mars 2022.

La trésorerie nette correspond à la différence entre la trésorerie à la clôture de la période augmentée des dépôts à terme dont l’échéance est comprise entre 3 et 6 mois à la date de souscription et les dettes relatives aux emprunts auprès des établissements de crédit et aux émissions de titres de créances négociables à court terme.

L’encours des crédits bancaires s’établit maintenant à 72,4 millions d’euros après les remboursements intervenus sur l’exercice pour un montant total de 52,8 millions d’euros. La dernière échéance de remboursement interviendra en janvier 2024.

Il est à noter qu’une partie de la trésorerie reçue dans le cadre de l’apport / cession de BEG le 30 juin 2023 a fait l’objet de placements en actifs financiers pour un montant total de 175,2 millions d’euros au 31 mars 2023. Ces placements ne sont pas inclus dans la définition de la trésorerie nette.

La poursuite du programme d’investissements a représenté un décaissement de 95,6 millions d’euros sur l’exercice, correspondant principalement à l’achat d’espaces de bureaux dans l’immeuble Aigue-Marine, siège administratif du Groupe S.B.M., et à la poursuite des travaux du Café de Paris.

Perspectives

L’activité du Groupe S.B.M. sur les deux premiers mois du nouvel exercice 2023/2024 s’inscrit dans la continuité de celle constatée sur l’exercice 2022/2023.

Cependant, le caractère aléatoire de l'activité jeux ne permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Audit des comptes au moment de la présente publication

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Monaco, le 31 mai 2023

www.montec a rlosbm.com

ISIN : MC0000031187









Pièce jointe