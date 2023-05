Signature d’une entente historique entre l’AFAC et huit nations de l’Amérique centrale

English French

Lynne Groulx, PDG de l’AFAC

OTTAWA, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durant une visite de huit jours au Salvador la semaine dernière, Lynne Groulx, la PDG de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), a signé un protocole d’entente (PE) révolutionnaire entre l’AFAC et le Secrétariat général du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SG du SICA). Ce faisant, Mme Groulx a fait progresser des relations internationales qui profiteront aux peuples autochtones, en favorisant les échanges économiques et culturels entre les Amériques.

« Nous avons surmonté des obstacles importants. Nous n’avons pas suffisamment parlé entre peuples autochtones au-delà des frontières nationales établies par la colonisation. Le rassemblement des peuples autochtones est extrêmement puissant », disait Mme Groulx en commentant les résultats retentissants de cette mission diplomatique autochtone.

Ce PE phare met l’accent sur les priorités autochtones défendues par l’AFAC, comme l’autonomisation des femmes, la justice économique, les possibilités de durabilité économique et commerciale, ainsi que la conservation et l’équilibre avec la nature.

Pour atteindre ces objectifs, l’entente reconnaît la nécessité de promouvoir et renforcer les relations coopératives entre le Canada et le Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA).

Une entente de cette envergure vient ouvrir des portes, accélérant la capacité de l’AFAC à mettre en œuvre les priorités établies dans cette entente, qui entraîneront des avantages considérables pour les femmes, les filles, et les personnes bispirituelles, transgenres et de diverses identités de genre (FFPBTDIG+) autochtones des Amériques.

Plus de 60 groupes différents, représentant environ 20 % de la population totale de l’Amérique centrale, composent les peuples autochtones représentés au sein des huit États membres du SICA : le Belize, le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama et la République dominicaine.

Le SICA est un organisme de gouvernance composé des présidents de chaque nation membre qui a pour but d’intégrer l’Amérique centrale en tant que région axée sur la paix, la liberté, la démocratie et le développement. Mme Groulx commencera à prendre des mesures en vue de mettre en œuvre les modalités du PE en faisant des visites dans les autres pays membres du SICA.

En plus de la signature de ce PE historique, le voyage de Mme Groulx au Salvador avait pour objectif plus général d’établir des relations, importantes et moins importantes. Pendant son séjour, Mme Groulx a été invitée à rencontrer Felix Ulloa, le vice-président du Salvador, afin de discuter du commerce entre les peuples autochtones, élargissant les occasions d’affaires et renforçant les échanges culturels.

Mme Groulx a également établi de nouvelles relations avec les artistes, artisanes et entrepreneures autochtones locales, revenant à la maison avec des œuvres d’art et des textiles spectaculaires pour la collection des Amériques des Sœurs par l’esprit de l’AFAC. Elle a également rencontré la Women in Coffee Association of El Salvador (AMCES) et le Conseil salvadorien du café (CSC). Cette chance d’échanger des connaissances et d’explorer des relations commerciales arrive à point, car l’AFAC s’apprête à lancer sa propre marque de café, dont l’ensemble des profits seront consacrés à soutenir les programmes de l’AFAC pour les FFPBTDIG+ autochtones.

Après réflexion sur les relations internationales cultivées par l’AFAC, Mme Groulx mentionne qu’il s’agit d’un renouvellement des relations autochtones qui étaient précédemment la norme à travers les Amériques. « Il y a une prophétie inca qui nous dit que lorsque l’Aigle du Nord volera aux côtés du Condor du Sud, l’esprit de la Terre s’éveillera, et les peuples autochtones s’imaginent et attendent cette résurgence depuis longtemps », selon Mme Groulx.

Mme Groulx était accompagnée sur cette mission diplomatique autochtone au Salvador par l’ambassadeur salvadorien Ricardo Cisneros et par Mme Tania Molina, la directrice internationale de l’AFAC. Ces résultats fructueux découlent d’une année passée au renforcement des relations internationales, qui continue de positionner l’AFAC en chef de file dans la défense du bien-être et des droits des Autochtones sur la scène internationale.

