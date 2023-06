BERLINER TAGESZEITUNG: Denuncia penale presentata a Berlino contro Elon Musk e Twitter per possibile frode a danno degli utenti

Indonesian Chinese (Simplified) Japanese Korean Spanish Portuguese French German Dutch Italian

BERLINO, May 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BERLINER TAGESZEITUNG riferisce oggi che è stata presentata una denuncia penale contro Elon Musk presso l'ufficio del pubblico ministero di Berlino, numero di fascicolo: 253 UJs 1012/23, in cui si sostiene che Musk ha addebitato le carte di credito degli utenti di Twitter ma ha sospeso gli account verificati di Twitter senza fornire alcuna motivazione.



Fonte: https://www.BerlinerTageszeitung.de/wirtschaft/269895-criminal-complaint-in-berlin-germany-against-elon-musk-and-twitter-for-possible-fraud-to-the-detriment-of-twitter-users.html

"Il blocco degli account degli utenti è all'ordine del giorno in Twitter, ma il fatto che poi addebitino costantemente le carte di credito degli utenti rende la questione esplosiva e sta attualmente occupando la Procura di Berlino (Repubblica Federale di Germania). In ogni caso, ci si chiede quanto potere possa essere concesso a un mezzo di comunicazione come Twitter e quando le autorità di controllo debbano intervenire per proteggere gli utenti di Twitter".

Tra l'altro, questa non è la prima volta che Elon Musk viene indagato: anche l'amministratore delegato di Tesla Elon Musk è attualmente oggetto di una causa da parte degli investitori. La causa riguarda i tweet di Musk dell'agosto 2018 in cui annunciava prematuramente di voler togliere dal mercato azionario l'azienda di auto elettriche e di essersi assicurato un finanziamento per farlo. In seguito è emerso che non c'erano impegni concreti da parte degli investitori.

"Elon Musk ha mentito", ha dichiarato un avvocato dei querelanti. Il giudice statunitense Edward Chen (giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California) aveva già stabilito nel 2022 che le dichiarazioni di Musk nei tweet non erano vere.

"Continueremo a seguire da vicino il caso e riferiremo ulteriori sviluppi non appena saranno disponibili nuove informazioni. Resta da vedere come si svilupperanno le accuse penali contro Elon Musk e Twitter e quali potrebbero essere le conseguenze."

Da un punto di vista fattuale, va notato che secondo l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la presunzione di innocenza si applica agli imputati e alle persone accusate, il che deve valere anche nel caso delle accuse penali contro Elon Musk per "presunta frode a danno degli utenti di Twitter".

