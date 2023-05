Le programme de Développement de Leadership Pédagogique de Darca cible la pénurie de chefs d'établissement

French German

HOLON, Israël, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Darca Schools, un réseau d'écoles de premier plan qui offre aux communautés les plus défavorisées d'Israël des opportunités pour un accès équitable à l'éducation, est aujourd'hui dans la deuxième année de son programme de formation innovant, le Développement de Leadership Pédagogique (DLP, ou ELA en anglais). Ce programme révolutionnaire, entièrement financé par la Fondation Azrieli, s'inscrit dans le cadre d'un effort continu visant à améliorer l'ensemble du système d'enseignement secondaire israélien.



« Les moteurs principaux pour un changement positif dans nos lycées sont les chefs d'établissement, et l'excellence du leadership est un élément clé de la réussite de notre approche. Il est évident que les écoles en Israël ont du mal à recruter et à garder des leaders exceptionnels pour ces rôles qui manquent de ressources, qui sont peu appréciés et qui sont surchargés de travail », a déclaré le Dr Gil Pereg, PDG fondateur de Darca Schools. « Le programme DLP a montré qu'il accroissait considérablement le réservoir de leaders disponibles en leur offrant la formation et les ressources dont ils ont besoin pour aider leurs élèves à réussir. Ainsi, le programme permet de combler le manque critique de leaders capables d'apporter un changement positif. »

La pénurie d'administrateurs scolaires expérimentés reste un problème dans tout l'État d'Israël. Ainsi qu'indiqué dans un rapport de TheMarker de 2019 , le ministère de l'Éducation de l'État israélien est généralement confronté à une pénurie de 200 à 300 administrateurs certifiés chaque mois de septembre. Ce problème est davantage aggravé par le fait qu'environ un quart des nouveaux directeurs finissent par quitter leur poste au cours des deux premières années. Cela illustre bien le manque de préparation et de formation de ces professionnels avant qu'ils n'assument leurs fonctions de leadership.

Le programme DLP de Darca, lorsqu'il sera pleinement opérationnel, fournira les ressources nécessaires pour recruter jusqu'à 70 candidats par an et les préparer à gérer un lycée dans les trois ans.

Le programme DLP propose un apprentissage théorique associé à un programme de formation empirique sur le terrain. Le programme comprend notamment des stages d'observation et des visites d'établissements, et adopte la méthode des études de cas pour simuler les défis de la vie réelle, qu'un programme d'études traditionnel n'est pas en mesure de proposer. Au début du programme DLP, les participants sont jumelés à des chefs d'établissement en exercice afin de pouvoir observer en personne l'étendue des responsabilités et les meilleures pratiques. En plus de ces apprentissages, les visites d'établissements renforcent les bases contextuelles qu'ont les nouveaux chefs d'établissement. Ces visites incluent également des voyages à l'international afin de promouvoir des approches nouvelles et innovantes en matière de pédagogie et d'éducation sociale.

Désormais en existence depuis 12 ans, Darca Schools s'appuie sur une gestion innovante à caractère commercial, pour transformer des écoles en difficulté, dans les communautés défavorisées d'Israël, en établissements d'enseignement de la plus haute qualité. Avec un impact sur plus de 25 000 élèves dans 47 écoles gérées, les résultats mesurables de Darca prouvent qu'en réduisant les écarts de financement et en n'attendant rien de moins que de l'excellence, le changement est possible sur l'ensemble d'un système éducatif. Le conseil d'administration du réseau, qui jouit d'une grande considération et qui compte des représentants de ses partenaires philanthropiques stratégiques, Youth Renewal Fund, Azrieli Foundation et la Gerald and Gail Ronson Family Foundation, définit la vision ambitieuse de Darca. De plus, outre des ressources philanthropiques généreuses, le conseil d'administration apporte sa contribution et son leadership inestimables. En dynamisant la gestion des établissements, en encourageant les enseignants et en fournissant aux élèves des ressources qui stimulent leur curiosité et leur donnent confiance en eux, Darca propulse les élèves sur le chemin de la réussite. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.darca.org.il .

