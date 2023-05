TECO 2030 und AVL schließen Machbarkeitsstudie zur Industrialisierung von Schwerlastfahrzeugsystemen erfolgreich ab

German French

LYSAKER, Norwegen, May 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE: TECO, OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) schließt erfolgreich eine Machbarkeitsstudie für die Entwicklung und Industrialisierung eines Brennstoffzellensystems für schwere Nutzfahrzeuge in Einheitsgröße ab.

TECO MOTIVE: TECO 2030 könnte die bestehende Lieferkette und Infrastruktur in der Produktionsstätte in Narvik nutzen, um die Industrialisierung eines Brennstoffzellensystems für schwere Nutzfahrzeuge zur Nachrüstung von bestehenden LKW-Flotten zu prüfen.

Die Machbarkeitsstudie wurde zeitlich nach hinten verschoben, da die Produktentwicklung eines Brennstoffzellensystems für Kraftfahrzeuge und dessen Industrialisierung in unserer bestehenden Produktionsstätte in Narvik umfassender untersucht werden sollte. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie haben gezeigt, dass die Leistungsziele des Systems unter Verwendung der bestehenden Infrastruktur von TECO 2030 in Narvik und unserer Brennstoffzellentechnologie für maritime Anwendungen erreicht oder übertroffen werden können.

Im Rahmen der Studie haben die Parteien untersucht, wie dasselbe Brennstoffzellensystemgehäuse universell integriert werden kann, so dass es sowohl in einen 40-Tonnen-LKW laut EU-Spezifikation als auch in einen LKW der US-Klasse 8 passt. Unsere Konstruktionsuntersuchungen, ergänzt durch eine Leistungssimulationsstudie, ergaben, dass wir eine Reihe von Brennstoffzellensystemen für Kraftfahrzeuge im Bereich von 280 bis 320 kW industrialisieren könnten, indem wir die bestehende FCM400-Lieferkette und die 100-kW-Stapeltechnologie für maritime Anwendungen nutzen und mit der bestehenden Produktionsinfrastruktur in Narvik schneller große Produktionsmengen erreichen.

TECO 2030 wird gegen Ende des Jahres 2023 4 x 100kW Brennstoffzellenstapel für das „AVL Fuel Cell DemoTruck“-Projekt liefern. Das Ziel dieses Projekts ist es, die Stapeltechnologie zusammen mit dem Prototyp des HyTruck-Brennstoffzellenmoduls von AVL für schwere Nutzfahrzeuge zu validieren.





TECO 2030 Innovationszentrum: TECO 2030 verfügt bereits über einen Großteil der erforderlichen Lieferkette und über eine Produktionsanlage für die Industrialisierung des Systems für schwere Nutzfahrzeuge in der bestehenden Anlage in Narvik, Norwegen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Machbarkeitsstudie mit AVL abgeschlossen haben. Die Ergebnisse stellen eine bedeutende Geschäftsmöglichkeit dar, an der wir gerne teilhaben möchten. Wir stehen im Dialog mit potenziellen Investoren und Abnehmern für ein solches Geschäftsmodell. Die Gespräche mit OEMs, Tier-1-Zulieferern und anderen institutionellen Anlegern laufen, und wir sind offen dafür, das Vorhaben auch mit anderen Interessenten zu diskutieren“, so Tore Enger, Group CEO, TECO 2030. „Der Business Case für dieses Projekt birgt ein enormes Potenzial, wenn man bedenkt, dass es weltweit Millionen von Schwerlastfahrzeugen gibt, die mit unserem emissionsfreien Brennstoffzellensystem nachgerüstet werden könnten“, so Enger abschließend.

„Wir sehen eine zunehmende Akzeptanz der Brennstoffzellentechnologie, insbesondere im Segment der schweren Nutzfahrzeuge. Mit diesem Projekt wollen wir einen unserer Kunden dabei unterstützen, frühzeitig Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, deren Leistung und Fahrverhalten mit Brennstoffzellen bisher unerreicht ist“, so Jürgen Rechberger, Vice President Hydrogen & Fuel Cell, AVL List GmbH.

Hier ist ein Konzeptvideo für TECOMOTIVE .

Kontakt:

Tore Enger, Group CEO, +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

Über TECO 2030 ASA:

TECO 2030 baut in Narvik, Norwegen, Europas erste Giga-Produktionsanlage für Wasserstoff-PEM-Brennstoffzellenstapel und -module auf. Die Produktionskapazitäten werden bis 2023 und Anfang 2024 aufgebaut. Ziel ist eine Produktionskapazität von bis zu 120 MW an Brennstoffzellen im Jahr 2024, 400 MW im Jahr 2025 und 1,6 GW im Jahr 2030.

TECO 2030 ist ein norwegisches Clean-Tech-Unternehmen, das emissionsfreie Technologien für die Schifffahrt und die Schwerindustrie entwickelt. Wir entwickeln PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel und PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenmodule, die es Schiffen und anderen Schwerlastanwendungen ermöglichen, emissionsfrei zu werden. Das Unternehmen ist an der Euronext Growth an der Osloer Börse unter dem Kürzel TECO und in New York an der OTCQX unter dem Kürzel TECFF notiert. TECO2030 ist ein Spin-Off der TECO Maritime Group, einer Gruppe, die seit 1994 Technologien und Dienstleistungen für die globale Schifffahrtsindustrie anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.teco2030.no .

YouTube-Video: TECO 2030 – Streben nach emissionsfreien Ozeanen .

Fotos und Videos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

