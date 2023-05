TECO 2030 et AVL achèvent avec succès l'étude de faisabilité sur l'industrialisation des systèmes pour poids lourds

German French

TECO 2030 (OSE : TECO, OTCQX : TECFF, ISIN : NO0010887516) achève avec succès l'étude de faisabilité pour le développement et l'industrialisation d'un système de pile à combustible universelle pour poids lourds.



TECO MOTIVE : TECO 2030 envisage d'utiliser la chaîne d'approvisionnement et l'infrastructure existantes sur le site de production de Narvik afin d'évaluer l'industrialisation d'un système de pile à combustible pour poids lourds et destiné à équiper le parc de camions existant.

Du fait de l'élargissement du champ d'investigation relatif au développement d'un système de pile à combustible automobile et à la manière dont il pourrait être industrialisé dans notre installation de production existante à Narvik, l'étude de faisabilité a pris plus de temps. Les résultats de l'étude de faisabilité ont démontré que les objectifs de performance du système pouvaient être atteints, ou même dépassés, en utilisant l'infrastructure TECO 2030 existante sur le site de Narvik et notre technologie de pile à combustible marine.

Dans le cadre de l'étude, les parties ont examiné comment le même système de pile à combustible pouvait être intégré de manière universelle dans un poids lourd européen de 40 tonnes et dans un poids lourd américain de classe 8. Nos études de conception, complétées par une étude de simulation des performances, ont révélé qu'il était possible d'industrialiser toute une gamme de systèmes de piles à combustible automobiles allant de 280 à 320 kW, en utilisant la chaîne d'approvisionnement FCM400 existante, la technologie de pile marine de 100 kW, et atteindre plus rapidement de grands volumes de production grâce à l'infrastructure de production existante sur le site de Narvik.

TECO 2030 livrera d'ici la fin de l'année 2023 quatre piles à combustible de 100 kW pour le projet « Démonstration de pile à combustible d'AVL pour poids lourds ». L'objectif de ce projet est de valider la technologie des piles à combustible en même temps que le prototype HyTruck d'AVL, un module de pile à combustible pour les poids lourds.





Centre d'innovation TECO 2030 : TECO 2030 dispose déjà d'une grande partie de la chaîne d'approvisionnement nécessaire et d'une installation de production pour l'industrialisation du système pour poids lourds dans l'usine existante de Narvik, en Norvège.

« C'est avec grand plaisir que nous achevons l'étude de faisabilité en collaboration avec AVL. Les résultats obtenus représentent une opportunité commerciale significative à laquelle nous aimerions prendre part. Nous sommes en discussion avec des investisseurs et des acquéreurs potentiels pour cette opportunité. Les discussions sont en cours avec les équipementiers, les fournisseurs de premier rang, et d'autres investisseurs institutionnels. Nous sommes également prêts à discuter de ce projet avec d'autres parties intéressées », a déclaré Tore Enger, PDG du groupe TECO 2030. « L'analyse de rentabilité de ce projet démontre un potentiel énorme, étant donné que des millions de poids lourds dans le monde entier pourraient être équipés de notre système de pile à combustible sans émission », conclut Mr. Enger.

« Nous constatons une progression de l'adoption de la technologie des piles à combustible, en particulier dans l'industrie des poids lourds. Avec ce projet, nous voulons aider l'un de nos clients à mettre rapidement sur le marché des véhicules dotés de performances et d'une maniabilité encore jamais vues avec les piles à combustible », déclare Juergen Rechberger, Vice-président de la division Hydrogène et piles à combustible d'AVL List GmbH.

Ci-dessous, vous trouverez une vidéo présentant le concept de TECOMOTIVE .

Contact :

Tore Enger, PDG du groupe, +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

À propos de TECO 2030 ASA :

TECO 2030 construit actuellement la première installation de production Giga en Europe de blocs et de modules de piles à combustible PEM à hydrogène à Narvik, en Norvège. La capacité de production sera renforcée jusqu'en 2023 et début 2024, avec pour objectif une capacité de production allant jusqu'à 120 MW de piles à combustible en 2024, 400 MW en 2025, et 1,6 GW en 2030.

TECO 2030 est une entreprise norvégienne spécialisée dans les technologies propres qui développe une technologie zéro émission pour l'industrie maritime et lourde. Nous développons des blocs et des modules de piles à combustible PEM à hydrogène qui permettent aux navires et autres applications lourdes de supprimer toute émission de gaz à effet de serre. La société est cotée sur Euronext Growth à la Bourse d'Oslo sous le symbole TECO et à New York sur l’OTCQX sous le symbole TECFF. TECO2030 est une société dérivée de TECO Maritime Group, un groupe qui fournit des technologies et des services à l'industrie mondiale du transport maritime depuis 1994. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.teco2030.no .

Vidéo Youtube « TECO 2030 : vers un espace maritime sans émissions » .

