Le WWF-Canada remet 300 000 $ en contrats pour des nouvelles technologies qui aident à mesurer le carbone emmagasiné dans la nature

OTTAWA, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) est heureux de révéler les trois organisations lauréates du Défi techno nature x carbone, qui catalyse le développement de technologies et d’approches innovantes, peu couteuses et accessibles pour faciliter la mesure communautaire du carbone dans la nature.



Les organisations suivantes recevront chacune un contrat de 100 000 $ :

Innovatree Carbon Group Ltd., Kamloops, C.-B., pour son logiciel de surveillance du carbone forestier.

pour son logiciel de surveillance du carbone forestier. Korotu Technology, Toronto, Ont., pour sa plateforme LandSteward qui permet aux communautés de surveiller la forêt et de déclarer le carbone à travers CarbonWatch.

pour sa plateforme LandSteward qui permet aux communautés de surveiller la forêt et de déclarer le carbone à travers CarbonWatch. Laboratoire forêt numérique, Université Laval, Québec, Qc, pour son système de mesure de la biomasse forestière à l’aide d’un LiDAR terrestre (BioScan3D).



Pour atteindre les cibles climatiques mondiales et conserver le réchauffement sous 1,5 degré Celsius, les émissions de gaz à effet de serre (GES) doivent être réduites de façon draconienne.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a reconnu le rôle significatif que la nature peut jouer dans la lutte aux dérèglements climatiques, mais il existe des défis historiques, comme le cout et le temps de mesure et de suivi des actions de conservation, pour assurer que les bénéfices en matière de carbone attendus se réalisent.

De quelle façon mesure-t-on les bénéfices en matière de carbone d’approches comme la restauration et la protection? Comment évaluer si ces efforts ont un quelconque impact sur le climat? Ce sont des questions auxquelles le Défi techno nature x carbone cherche à répondre. Après avoir testé cinq technologies, le WWF-Canada est ravi d’annoncer les lauréat.e.s finaux.ales qui continueront de travailler avec des communautés pour mieux suivre l’impact des actions de conservation.

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada a dit : « La mise en œuvre de technologies accessibles soutiendra une quantité incroyable de travail de conservation, dont des efforts menés par des peuples autochtones et des communautés locales à travers le Canada. L’utilisation de ces technologies de mesure des bénéfices en matière de carbone apportés par la restauration et la protection de la nature au Canada soutiendra la mise en œuvre de solutions climatiques basées sur la nature. Il a été démontré que la nature est du carbone, la nature est un habitat et la nature est une solution incontournable. »

Garrett Whitworth, directeur chez Innovatree Carbon Group Ltd. a dit : « Cette récompense va permettre à notre équipe de fournir de l’information sur les écosystèmes et la séquestration du carbone à des communautés des Premières Nations et nous donnera la flexibilité de continuer le développement du logiciel dans un écosystème forestier côtier exigeant et extraordinairement biodiversifié. »

Agata Rudd, cofondatrice chez Korotu Technologie a dit : « Travailler avec le WWF-Canada aidera Korotu Techology à accélérer le développement de la technologie afin de la remettre dans les mains des utilisateur.rice.s pour aider à protéger le climat et la biodiversité. »

Martin Béland, professeur adjoint, Département des sciences géomatiques de l’Université Laval a dit : « Avec cette récompense, notre but est de rendre la technologie plus accessible aux utilisateur.rice.s communautaires en fournissant des instruments LiDAR à faible cout, créant ainsi un apport logiciel qui simplifiera la chaine de traitement des données et produira des rapports fiables sur le carbone aérien. »

L’impact des technologies s’étend bien au-delà de ce défi en soutenant les efforts de conservation communautaires.

« La compréhension de l’impact que les récents incendies de forêt ont eu sur les écosystèmes forestiers de l’intérieur de la Colombie-Britannique est cruciale au succès de la restauration et de la future adaptation écologique aux dérèglements climatiques, a dit Angela Kane, p.-d. g. de la Secwepemcul’ecw Restoration and Stewardship Society. Notre surveillance du carbone forestier étaye la justification pour une biodiversité accrue de toute la biorégion, en particulier en matière d’arbres et de plantes culturellement importantes. »

Le WWF-Canada a créé le Défi techno nature x carbone pour contribuer à son plan stratégique sur 10 ans pour Régénérer le Canada. Ce plan expose les grandes lignes des engagements de l’organisation à restaurer un million d’hectares, assurer l’intendance et la protection de 100 millions d’hectares, et réduire les émissions de carbone de 30 millions de tonnes.

Le Défi techno nature x carbone du WWF-Canada, soutenu par Techno nature RBC et Microsoft Canada, accélère le développement de technologies innovantes et d’utilisation accessible pour soutenir la mesure communautaire du carbone dans la nature. Techhub.wwf.ca/fr

Vidéo disponible à propos du projet ici : Découvrez les dernières technologies de mesure du carbone

À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Le WWF-Canada s’engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d’espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

À propos d’Innovatree Carbon Group Ltd.

Innovatree a été développé en collaboration avec AIB Innovation Ltd., une entreprise de recherche et développement spécialisée dans l’innovation durable, et Second Pass Forestry Ltd., une entreprise d’expert.e.s-conseils en foresterie appartenant à des Premières Nations. Le logiciel Innovatree s’appuie sur des données LiDAR et l’apprentissage automatique pour calculer le carbone présent dans la biomasse forestière. Cette technologie, combinée à un nombre minimal d’inventaires de parcelles de terrain, produit des cartes et des ensembles de données géoréférencées comportant de l’information réduite à l’échelle d’un arbre.

À propos de Korotu Technology

Korotu Technology aide les communautés à protéger des aires naturelles pour soutenir l’intendance du climat et de la biodiversité. La plateforme LandSteward de Korotu assure en continu la surveillance et la mesure des forêts, des milieux humides et des prairies dont dépendent les communautés. Des capteurs optiques et LiDAR basés sur des satellites permettent aux utilisateur.rice.s de la plateforme web d’estimer et de visualiser rapidement des cartes thermiques du carbone contenu dans la nature.

À propos du Laboratoire forêt numérique de l’Université Laval

L’équipe de l’Université Laval développe une chaine de traitement de données qui utilise les données provenant de numériseurs LiDAR terrestres qui sont ensuite utilisées pour générer des nuages de points 3D et estimer la biomasse aérienne des forêts. De plus, des estimations de l’incertitude de mesure sont également fournies et permettront de faire des estimations détaillées du carbone présent dans la biomasse aérienne d’une forêt donnée. Ce logiciel permettra aux personnes ayant une formation minimale de mesurer le carbone présent dans les forêts.

