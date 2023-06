Aktian sijoitusnäkemys: Korkosijoittaminen teki paluun, osakemarkkinoissa nähtävissä jo epävarmuutta

Finnish Swedish

Vuosi 2023 on alkanut sijoitusmarkkinoilla positiivisissa merkeissä. Globaalit osakemarkkinat tuottivat toukokuun puoleen väliin mennessä noin 7 % ja korkosijoitukset 0–4,5 %. Korkosijoitukset ovatkin tehneet nopean paluun ja toimivat jälleen hajautetuissa salkuissa suojaavana elementtinä.



Aktian tuoreen sijoitusnäkemyksen mukaan kuluva vuosi tulee olemaan sijoittajan näkökulmasta mielenkiintoinen. Osakemarkkinoilla on jo korjattu sodan ja inflaatioshokin viime vuoden kehitykselle aiheuttamia vahinkoja – markkinoiden kehitys on ollut yllättävänkin positiivinen. Hyvä tunnelma on tukeutunut pääosin vahvaan kuluttajavetoiseen talouskasvuun ja siihen, että tuloskehitys on pitänyt pintansa odotettua paremmin. Osakkeiden osalta kasvuvauhdin arvioidaan loppuvuoden aikana hidastuvan tai jopa tyrehtyvän kokonaan.

Etenkin eri omaisuuslajeja sijoitustoiminnassaan hyödyntävälle allokaatiosijoittajalle markkinaympäristö on muuttunut miellyttävämmäksi kuin kertaakaan viimeisten 10 vuoden aikana.

”Korkolajien tuottotasojen noustua selvästi sijoittajan ei enää ole pakko ottaa riskejä tai ylipainottaa sijoituslajeja, joita hän ei normaaliolosuhteissa haluaisi. Osakkeet, korkosijoitukset ja vaihtoehtoiset sijoituslajit ovat pitkästä aikaa tasavertaisessa asemassa. Sijoittaja voi miettiä optimaalisia painotuksia omaisuusluokkien välillä ilman markkinaympäristön synnyttämää ylimääräistä painetta”, kertoo Aktian sijoitusjohtaja Samu Lang.

Markkina-alueittain tarkasteltuna osakemarkkinoilla ei ole tapahtunut vuoden alkupuolella suuria muutoksia. ”Kehittyvien maiden osakkeet näyttävät edelleen houkuttelevilta, koska Kiinan avautuminen tukee näitä markkinoita merkittävästi. Yhdysvalloissa osakemarkkinoiden arvostus on edelleen keskimääräisen tason yläpuolella ja selvästi kallis, eikä siellä juurikaan ole nousuvaraa. Alkuvuoden nousu tukeutuu täysin suurimpiin teknologia- eli ns. FAANG-yhtiöihin*. Tuotto-odotusten näkökulmasta näihin yhtiöihin ei siis kannata sijoittaa”, kertoo Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring. ”Pohjoismaiset osakkeet eivät ole Euroopan mittakaavassa houkuttelevasti arvostettuja. Kuluvan vuoden aikana on kuitenkin hyvä pitää silmällä pohjoismaisia osakkeita, koska niissä on paljon potentiaalia, kun talouskäänne jossakin kohtaa lähestyy”, Moring muistuttaa.

Korkoluokat takaisin sijoittajien kartalle

Korkosijoittaminen teki nopean paluun viime vuonna nousseiden korkojen myötä. Korkoluokkien tuotto-odotukset ovat jälleen riittävät monen vuoden korpivaelluksen jälkeen. ”Sijoittajan kannalta olisi lyhyellä aikavälillä myönteistä, että korkotaso kääntyisi nopeasti laskuun. Hieman pidemmälle katsottaessa maltilliset liikkeet ovat kuitenkin toivottavampia. Inflaation taittuminen edelleen ja talousnäkymän heikkeneminen ilman syvään taantumaan ajautumista näyttävät nyt mahdollisilta. Tällöin pitkästä aikaa sijoituskelpoiseksi muuttuneiden korkosijoitusten uudelleen löytynyt hohto ei katoa yhtä nopeasti kuin se palasi”, Moring toteaa.

Aktian arvion mukaan korot ovat ohittaneet korkeimmat pisteensä, minkä vuoksi tuotot voivat pysyä maltillisen positiivisina myös valtionlainoissa. Niiden korkotaso on kuitenkin matalampi kuin muissa korkoluokissa, minkä vuoksi Aktia suosii muita korkolajeja. Vähäriskisemmistä korkoluokista Aktian suosikki on Investment Grade -korkosijoitukset.

”Vaikka rahapolitiikan muutos on aiheuttanut epävarmuutta myös kehittyvien maiden korkoihin, pidämme paikallisen valuutan valtionlainoja edelleen erittäin houkuttelevana korko-omaisuusluokkana. Parhaat näkymät korkosijoituksista ovatkin mielestämme kehittyvien talouksien paikallisvaluuttamääräisissä lainoissa”, Moring korostaa.

Pankkilainauksen äkkijarrutus

Pankkisektorien epävarmuus heijastuu voimakkaasti lainojen kysyntään, mikä luo uuden riskin talouskasvulle. ”Nopealla tarkastelulla lainojen kysynnän heikkeneminen vaikuttaa erittäin huonolta uutiselta. Asia on kuitenkin kaksijakoinen. Asiakkaiden haluttomuus nostaa uusia lainoja kertoo siitä, että keskuspankkien rahapolitiikan kiristäminen, eli korkojen nostot, vaikuttaa talouteen. Tämä on hyvä uutinen. Lainakysynnän heikkeneminen vähentää kulutusta ja investointeja, mikä puolestaan pienentää kokonaiskysyntää ja hidastaa inflaatiota”, kertoo Aktian pääekonomisti Lasse Corin.

Aktian mukaan talouden kaksi välitöntä haastetta ovat inflaation taittaminen ja kasvun kiihdyttäminen. Näistä inflaatio on kriittisempi. Kun se on saatu kuriin, voidaan keskittyä kasvuun.

* Someyhtiö Facebook (nyk. Meta), verkkokauppajätti Amazon, teknologiayhtiö Apple, suoratoistopalvelu Netflix sekä hakukoneyhtiö Google (nyk. Alphabet).

