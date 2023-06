Ontex betaalt termijnlening terug en bereikt akkoord om doorlopende kredietfaciliteit te verlengen tot eind 2025

English Dutch

Aalst, België, 1 juni 2023 - Ontex Group NV (Euronext Brussels: ONTEX) ("Ontex"), een toonaangevende ontwikkelaar en producent van hygiëneproducten en -diensten voor retailers en de zorgsector, kondigt aan dat het haar termijnlening van 220 miljoen € heeft terugbetaald met de opbrengst van de activiteiten die het bedrijf recent afstootte in Mexico. Ontex heeft ook een overeenkomst bereikt met het bankensyndicaat om haar huidige doorlopende kredietfaciliteit van 250 miljoen € te verlengen van juni 2024 tot december 2025.

Het maximumbedrag van de verlengde doorlopende kredietfaciliteit wordt verhoogd tot 270 miljoen € tot juni 2024 en daarna vastgesteld op 243 miljoen € tot de vervaldag. Aanvankelijk geldt een iets hogere rentevoet dan vóór de verlenging, ook gebaseerd op EURIBOR plus een marge. De marge is afhankelijk van de hefboomratio en bedraagt 2,6% bij een hefboomratio van 4,0x, wat de maximale hefboomratio is die Ontex voor eind 2023 heeft aangegeven. De faciliteit blijft de uitkering van dividend beperken tijdens haar looptijd en blijft onderworpen aan convenanttests, waarbij de hefboomratio eind 2023 niet hoger mag zijn dan 4,25x en daarna verder moet dalen1.



De terugbetaling van de termijnlening en de verlenging van de doorlopende kredietfaciliteit zijn verdere stappen in de uitvoering van de heroriëntatiestrategie van Ontex en de voortdurende verbetering van haar bedrijfsactiviteiten en haar balans. De belangrijkste financieringsbron van Ontex bestaat nu uit haar obligatie van 580 miljoen € met een vaste rentevoet van 3,5%, die loopt tot juli 2026.

1De nieuwe convenanttests, die gemeten wrden over de financiële resultaten van de Totale Groep, inclusief beëindigde activiteiten, bestaan uit:

Hefboomconvenant: De hefboomratio van de netto financiële schuld over de aangepaste EBITDA van de laatste twaalf maanden, mag niet hoger zijn dan 5,25x per eind juni 2023, 4,25x per december 2023, 3,60x per juni 2024 en 3,25x per december 2024 en juni 2025.

Liquiditeitsconvenant: De som van geldmiddelen en kasequivalenten en het niet-gebruikte deel van de doorlopende kredietfaciliteit is vastgesteld op minimaal 215 miljoen € aan het einde van elk kwartaal tot juni 2024, en 194 miljoen € daarna.





