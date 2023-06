Stor udvidelse med nyt container depot og fordoblet kapacitet i Syd Vietnam

Investor nyhed nr. 04







Fordobling af Erria Container Services i Ho Chi Minh City

Vi er begejstrede for at meddele, at Erria Container Services (ECS) har etableret et 40.000 m2 stort ’Inland Container Depot’ (ICD) i Bien Dong, som er Ho Chi Minh Citys travle ’Industrial Zone’.

Det nye ICD er udstyret med topmoderne faciliteter og avanceret teknologi, der er designet til at imødekomme de krævende behov i nutidens globale logistikindustri.





Inland Container Depot med strategisk beliggenhed



Depotet vil have omfattende lagerplads, moderne håndteringssystemer og avancerede sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at containere opbevares sikkert og i overensstemmelse med internationale standarder. Det nye depot vil markant styrke vores logistiknetværk, og vil forbedre vores evne til at levere effektive og pålidelige logistikløsninger. Vores mål er at sikre hurtig og pålidelig håndtering af containere, reducere omkostninger og forbedre effektiviteten i hele forsyningskæden.

Den strategiske beliggenhed i Bien Dong betyder, at vi, mere effektivt, kan imødekomme den stigende efterspørgsel fra vores kunder i Ho Chi Minh City og de omkringliggende områder. Vores erfarne team, med en gennemsnitlig anciennitet på mere end 9 år, ser frem til at kunne servicere vores kunder endnu bedre.

Etableringen af vores nye Inland Container Depot er et tegn på vores fortsatte engagement i at være en pålidelig partner og levere de bedste logistikløsninger i Vietnam.





For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.

Henrik N. Andersen

CEO









Certified adviser

Norden CEF A/S

John Norden

Kongevejen 365

Dk-2840 Holte

Tel: +45 20720200