HONKARAKENNE OYJ Sisäpiiritieto 1.6.2023 kello 11:30

SISÄPIIRITIETO, TULOSVAROITUS: HONKARAKENNE OYJ LASKEE VUODEN 2023 TALOUDELLISTA OHJEISTUSTAAN

Kohonneet korot, inflaatio ja epävarmat talouden näkymät ovat laskeneet pientalo- ja vapaa-ajanasuntojen markkinan on poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Rakentamisen matalasuhdanne Honkarakenteen kaikilla toiminta-alueilla vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaan ja tilauskannan kehittymiseen. Vaikean markkinatilanteen odotetaan jatkuvan ainakin tämän vuoden eikä mahdollinen markkinatilanteen nopea kohentuminenkaan ehtisi enää vaikuttamaan merkittävästi yhtiön vuoden 2023 tulokseen.

Honkarakenne Oyj:n päivittää 15.2.2023 julkaistua taloudellista tulosohjausta vuodelle 2023:

Uusi ohjeistus vuodelle 2023:

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2023 konsernin liikevaihto laskee aiemmasta tulosohjauksesta ja jää 47–52 miljoonaan euroon. Konsernin liiketulos laskee ja jää -0,5 - +0,8 miljoonaan euroon.

Aikaisempi tulosohjeistus, julkaistu 15.2.2023:

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2023 konsernin liikevaihto laskee edellisvuodesta ja jää 50–56 miljoonaan euroon. Konsernin liiketulos laskee ja jää 1,6–2,4 miljoonaan euroon.

Yhtiön näkemys vuoden 2023 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan, kevään aikana saatuihin tilauksiin, näkemykseen toimintaympäristön jatkuvista haasteista sekä markkinoiden heikosta elpymisestä. Yhtiön loppuvuoden tilauskertymä kotimaan ja erityisesti vientimaiden osalta on kertynyt aiempia vuosia merkittävästi hitaammin.

Yhtiö on käynnistänyt toukokuun alusta alkaen muutosneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko henkilöstöä lukuun ottamatta ylintä johtoa. Muutosneuvottelut on tarkoitus saada päätökseen kesäkuun aikana. Henkilöstön kokonaisvähentämistarpeen on arvioitu olevan enintään 27 henkilötyövuotta. Yhtiö sopeuttaa myös muuta kulurakennettaan, jatkaen kuitenkin yhtiön päivitetyn strategiansa mukaisesti liiketoiminnan kehittämistä. Strategian painopisteet ovat viennin kasvattaminen valituilla kohdemarkkinoilla, asiakaskokemuksen parantaminen ja panostaminen vastuulliseen ja terveelliseen asumiseen. Yhtiö uskoo strategisten panostuskohteiden parantavan Honkarakenteen kilpailukykyä myös vallitsevassa haastavassa markkinatilanteessa.

Honkarakenteen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 julkaistaan 25.8.2023.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com

Talousjohtaja Maarit Jylhä, puh 040 594 4099, maarit.jylha@honka.com

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2022 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 73,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 26 %. www.honka.fi