CNH Industrial annuncia una nuova nomina nel Senior Leadership Team

English Italian

Londra, 1 giugno 2023



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia oggi la nomina di Friedrich Eichler come Chief Technology Officer (CTO). Dirigerà l’intera comunità di Ricerca e Sviluppo dell’azienda, con responsabilità diretta delle aree Tecnologia, Innovazione, Qualità, Design e relative divisioni.

Friedrich presiederà la governance funzionale dello sviluppo prodotto dei segmenti Agriculture e Construction, coordinandosi da vicino con Derek Neilson (President Agriculture) e Stefano Pampalone (President Construction). Lavorerà inoltre a stretto contatto con Marc Kermisch, il Chief Digital & Information Officer dell’azienda, per un’integrazione ottimale delle soluzioni di precisione, digitali e autonome con il portfolio prodotti.

Friedrich Eichler ha maturato oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive engineering con alcune delle più grandi case costruttrici mondiali del settore, tra cui il gruppo Volkswagen e quello Mercedes-Benz. Ha competenze comprovate nello sviluppo dei sistemi di propulsione e tecnologie innovative. Succede nel ruolo di CTO in CNH Industrial a Marc Kermisch, che ha ricoperto finora la posizione ad interim.

“Siamo entusiasti di poter beneficiare dell’esperienza di Friedrich in CNH Industrial. La sua leadership e il suo acume tecnico rafforzeranno e daranno nuovo impulso alla nostra organizzazione di ricerca e sviluppo, rafforzando le competenze nel settore advanced engineering e la nostra strategia globale delle piattaforme”, ha dichiarato Scott W. Wine, Chief Executive Officer di CNH Industrial.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 40.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità, visita: cnhindustrial.com

Per le ultime notizie da CNH Industrial e dai suoi brand, vai sul sito: media.cnhindustrial.com

Contatti stampa:

Media Relations

Email: mediarelations@cnhind.com

Investor Relations

Email: investor.relations@cnhind.com

Allegati