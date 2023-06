Amolyt Pharma lance une campagne de sensibilisation à l'occasion de la Journée Internationale de l'Hypoparathyroïdie

English French

Lyon (France) et Cambridge, Massachusetts (États-Unis), 01 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares, a annoncé ce jour son soutien à la Journée Internationale de l’Hypoparathyroïdie, qui a lieu chaque année le 1er juin.



Amolyt Pharma a axé sa campagne de sensibilisation sur la représentation artistique de la vie des patients souffrant d'hypoparathyroïdie, une maladie endocrinienne rare et encore trop méconnue, malgré les nombreux symptômes invalidants et la qualité de vie fortement altérée des patients. Des discussions entre artistes et patients aux États-Unis et en France ont donné lieu à la création de deux œuvres d'art, représentant la façon dont les patients atteints d'hypoparathyroïdie font face à la maladie.

Ces œuvres ont été dévoilées lors de deux événements, un à Boston, Massachusetts (États-Unis) et un à Lyon, en France, afin de mettre les patients à l’honneur et de montrer l'engagement d'Amolyt Pharma à développer de meilleures options thérapeutiques. Des patients des deux côtés de l’Atlantique ont partagé leur vécu et leurs espoirs avec les artistes Kevvaughn English et Melle A, alias Audrey Thirial. Les membres de l'équipe de direction d'Amolyt Pharma ont présenté l'entreprise et les avancées du développement de l'énéboparatide, un traitement potentiel de l'hypoparathyroïdie. Une version numérique de la peinture de Kevvaughn est actuellement exposée sur un panneau d'affichage digital le long de l’autoroute I-90 Est (Boston, États-Unis) du 29 mai au 4 juin 2023.

« Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes ayant contribué au succès de ces événements et, en particulier, les patients qui ont livré des témoignages poignants sur leur vie avec l'hypoparathyroïdie. Audrey et Kevvaughn ont su retranscrire avec beaucoup de talent les émotions, le combat au quotidien et l’espoir des patients avec lesquels ils ont échangé. Leurs œuvres illustrent notre engagement indéfectible envers les patients et constituent une source d'inspiration pour notre équipe, qui met tout en œuvre pour développer de meilleures options thérapeutiques », a déclaré Thierry Abribat, Ph.D., fondateur et PDG d'Amolyt Pharma.

À propos de l'hypoparathyroïdie

L'hypoparathyroïdie se caractérise par un déficit en parathormone (PTH) qui engendre une hypocalcémie et des taux élevés de phosphore dans le sang. Environ 80 000 personnes aux États-Unis et 110 000 en Europe souffrent d’hypoparathyroïdie, dont 80 % de femmes Malgré les traitements disponibles, les patients souffrent de symptômes persistants et graves. Ils développent souvent des complications et des comorbidités qui affectent leur qualité de vie, et représentent ainsi des segments de population avec des besoins cliniques spécifiques. Les manifestations cliniques varient et peuvent concerner de nombreux tissus et organes, et plus particulièrement les reins et les os.

17 % des patients atteints d’hypoparathyroïdie souffrent d’ostéopénie ou d’ostéoporose et 53 % sont des femmes péri- ou post-ménopausées qui sont susceptibles de développer de l’ostéoporose. On estime également que 26 % des patients atteints d’hypoparathyroïdie souffrent de maladies rénales chroniques ou d’insuffisance rénale, ce qui justifie le besoin thérapeutique de réduire l’excrétion urinaire du calcium.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille de développement comprend l’énéboparatide (AZP-3601), un agoniste du récepteur PTH1 à action prolongée comme traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813, un antagoniste du récepteur de l’hormone de croissance pour le traitement potentiel de l’acromégalie. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma et LinkedIn.

