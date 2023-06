D’un océan à l’autre, des cyclistes sillonneront les routes de notre pays dans le cadre du Vélo SP, qui se tient chaque année au profit des gens atteints de sclérose en plaques

English French

TORONTO, 01 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dès le mois de juin, SP Canada accueillera de nouveau des cyclistes de toutes les régions du pays à l’occasion du Vélo SP , lequel consiste en un événement annuel de collecte de fonds. D’un océan à l’autre, l’organisme proposera douze randonnées réparties sur une période de quatre mois et offrira également aux cyclistes la possibilité de prendre part à l’événement de façon virtuelle. Axé sur la collectivité, le Vélo SP procure aux gens de notre pays l’occasion de se mobiliser chaque année. À ce jour, il a permis d’amasser 135 millions de dollars au profit des personnes touchées par la SP. Cette année, l’objectif de collecte de fonds de l’événement est de quatre millions de dollars.



Notre pays affiche l’un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés du monde : on estime en effet que plus de 90 000 Canadiens et Canadiennes vivent avec la SP et que, chaque jour, douze personnes en moyenne apprennent qu’elles ont la SP. Le Vélo SP procure l’occasion de promouvoir l’établissement de liens significatifs non seulement entre les membres de la collectivité de la SP, mais également au sein de la population dans son ensemble. En relevant le défi du Vélo SP, les cyclistes procurent à SP Canada davantage de moyens de soutenir la collectivité de la SP. Le fait de pédaler pour bâtir un monde sans SP a en outre un effet d’entraînement.

Les fonds collectés dans le cadre du Vélo SP sont investis au profit des gens de notre pays touchés par la SP et servent à financer des programmes et des services, comme notre Réseau de connaissances sur la SP, nos groupes de soutien entre pairs, et bien plus encore. Les fonds ainsi amassés permettent également le financement de travaux de recherche portant sur la cause de la SP, sur diverses façons de traiter celle-ci ainsi que sur les pistes qui mèneront à la mise au point d’un remède contre cette maladie.

Vous trouverez ci-dessous un calendrier répertoriant l’ensemble des événements qui se dérouleront cette année dans le cadre du Vélo SP :

« Le Vélo SP constitue pour les gens une formidable occasion de se mobiliser pour relever un défi énergisant, et tout de même accessible, au profit de la collectivité de la SP, tout en bénéficiant d’une assistance complète lors de leur participation », explique Nicole Sullivan, directrice de la collecte de fonds auprès de la collectivité. « Ce qui fait que le Vélo SP est une expérience unique est qu’il s’adresse non seulement aux personnes qui ont un lien personnel avec la SP, mais également à quiconque souhaite se joindre à notre collectivité diverse et dévouée. Chaque randonnée du Vélo SP comporte son propre programme de festivités, et les aires de repos mises à la disposition des cyclistes permettent à tous et à toutes de vivre une expérience à vélo des plus agréables. »

Pour obtenir davantage d’information sur le Vélo SP, notamment sur la façon dont vous pourriez vous inscrire à l’une des randonnées à venir, rendez-vous à velosp.ca.

À propos de SP Canada

SP Canada s’emploie à promouvoir l’établissement de liens significatifs au sein de la collectivité de la SP ainsi qu’à permettre à celle-ci de bénéficier des retombées de la recherche et d’accéder à des programmes, à des ressources et à des services pertinents. Issu de la fusion réalisée en 2023 entre la Société canadienne de la SP et la Fondation pour la recherche scientifique sur la SP, notre organisme mène ses activités conformément à la vision que partageaient ces deux entités, à savoir un monde sans sclérose en plaques. La collectivité de la SP est au cœur de ce qui définit SP Canada. Depuis 75 ans, nous poursuivons sans relâche notre lutte en continuant de financer la recherche consacrée à la SP et destinée à enrichir les connaissances sur cette maladie. Nous défendons également les droits et les intérêts des Canadiens et des Canadiennes qui vivent avec la SP en demandant à l’ensemble de nos gouvernements d’agir en vue de l’élimination des obstacles que ces personnes ont à surmonter et de voir à l’amélioration des politiques qui ont un impact sur le quotidien de tous ces gens.

Pour obtenir plus d’information, visitez le spcanada.ca.

À propos de la sclérose en plaques

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, dans notre pays, douze personnes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). Elle est le plus souvent diagnostiquée chez les personnes âgées de 20 à 49 ans. La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive.

