Enedo Oyj, Pörssitiedote 1.6.2023 klo 18:25

Inission AB on saanut omistusoikeuden kaikkiin Enedon osakkeisiin ja Enedon osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Inission AB (”Inission”) on asettanut vakuuden, jonka Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on hyväksynyt Enedo Oyj:n (”Enedo”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn yhteydessä. Inission on saanut omistusoikeuden kaikkiin Enedon osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Kun vakuus on asetettu ja vähemmistöosakkeiden omistusoikeus siirretty, lunastusmenettelyn osapuolina olevilla Enedon vähemmistöosakkailla on oikeus saada ainoastaan lunastushinta ja siitä maksettava korko.

Nasdaq Helsinki Oy (”Nasdaq Helsinki”) on Enedon hakemuksesta päättänyt 15.3.2023, että Enedon osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun Inission on saanut osakeyhtiölain mukaisessa vireillä olevassa lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Enedon osakkeisiin. Enedon osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta tänään Nasdaq Helsingin julkaiseman erillisen tiedotteen mukaisesti.

Lisätietoa

Mikael Fryklund

toimitusjohtaja

puh. 040 500 6864

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 46,8 milj. euroa. Enedossa työskentelee 357 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

