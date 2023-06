French English

Communiqué de presse – jeudi 1er juin 2023 – 17h45

ARGAN se renforce à Lyon avec une nouvelle plateforme logistique de 38 000 m² livrée à BUT

ARGAN, loueur-développeur d’entrepôts Premium, vient d’inaugurer le nouveau site logistique de BUT à Janneyrias (38) à proximité immédiate de la Rocade Est lyonnaise et de l’Aéroport Lyon-Saint Exupéry. Avec ce bâtiment de 38 000 m², ARGAN réalise, avec succès, une première opération avec BUT et renforce son implantation sur cette localisation prime.

Développé par JMG Partners pour ARGAN, ce nouveau bâtiment est exploité par BUT dans le cadre d’un bail long terme de 9,5 années fermes.

A cheval sur les communes de Janneyrias (38) et de Pusignan (69), cette nouvelle plateforme a été développée sur la parcelle voisine de celle occupée par un premier site logistique opéré, depuis 2015, par l’enseigne spécialiste de l’ameublement. Ce regroupement des activités logistiques, auparavant dispatchées entre Pusignan et Mions (69), à une vingtaine de kilomètres, permettra des synergies au niveau du transport et d’importantes économies d’émissions de CO 2 .

La plateforme, équipée d’un éclairage LED à détecteur de présence et de luminosité, accueille également une centrale photovoltaïque en toiture destinée à l’autoconsommation de BUT.

Avec ce nouvel investissement, ARGAN renforce son implantation sur un secteur géographique très attractif pour la logistique prime. En effet, la foncière avait déjà développé, en 2019, un premier site de 33 000 m² sur la même zone d’activité pour TEREVA.

Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance d’ARGAN commente : « Janneyrias est une localisation prime, en accès direct sur la rocade lyonnaise. Pour la logistique, Lyon est un marché très recherché où l’offre disponible est aujourd’hui, et depuis plusieurs années déjà, extrêmement limitée. C’est une belle opportunité de nouer ce nouveau partenariat avec une grande entreprise leader sur son marché et de renforcer notre présence sur la région lyonnaise ».

Calendrier financier 2023 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2023

trimestre 2023 19 juillet : Résultats semestriels 2023

2 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

A date, son patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 4,0 Mds€. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share, IEIF SIIC France et EPRA Europe. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr









Marlene Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe