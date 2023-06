ALSTOM SA: Alstom a été sélectionné par la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority pour la livraison de 130 tramways Citadis à plancher bas

English French

Alstom a été sélectionné par la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority pour la livraison de 130 tramways Citadis à plancher bas

Commande de base évaluée à 667 millions d'euros, avec des options pour 30 véhicules supplémentaires

Le Citadis à plancher bas intégral offrira une accessibilité complète à tous les passagers

Ses véhicules modernes maximiseront la capacité et réduiront la consommation d'énergie





1er juin 2023 - Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a signé un contrat avec la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA), pour la livraison de 130 tramways électriques à plancher bas intégral, d'une valeur de plus de 667 millions d'euros (environ 718,2 millions de dollars), avec des options pour la construction de 30 tramways supplémentaires. L'accord prévoit la livraison de tramways Citadis de nouvelle génération, entièrement personnalisés et durables, spécialement conçus pour l'Amérique du Nord et destinés à circuler dans les rues historiques de Philadelphie.

Les nouveaux tramways Citadis fourniront une solution de mobilité économe en énergie qui utilise une technologie de traction de pointe éprouvée et offre une réduction de 20 % de la consommation d'énergie par rapport à une solution de tramway standard. En outre, l'efficacité énergétique est obtenue grâce à l'intégration de lumières LED ainsi que d'une climatisation modulée à partir de capteurs et chaque véhicule est recyclable à 99 % à la fin de sa durée de vie de 30 ans.

Les voitures seront dotées d'un plancher bas intégral avec des allées plus larges pour faciliter la circulation des passagers et l'accessibilité, de rampes à toutes les portes pour l'accès des personnes handicapées, de systèmes de messagerie audio et visuelle pour informer et communiquer aux passagers les arrêts à venir et les changements de service. Elles seront également équipées de sièges de style métro caractérisés par des intérieurs flexibles qui accueillent des objets plus volumineux tout en s'adaptant à la capacité, à la demande et aux besoins, ainsi que d'espaces désignés pour les fauteuils roulants, les poussettes et les bicyclettes. Les nouveaux tramways aideront également la SEPTA à fournir un service plus rapide et plus fiable, qui transporte plus de passagers, consomme moins d'énergie, dessert plus de destinations et, surtout, offre un service équitable pour tous.

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis par la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority pour construire et fournir 130 tramways de nouvelle génération », a déclaré Michael Keroullé, Président d'Alstom Amériques. « Les nouveaux tramways Citadis offriront un service plus efficace, plus accessible et plus équitable aux habitants de la métropole de Philadelphie, puisqu'ils remplaceront la flotte actuelle de la SEPTA qui date des années 80. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à plus de 80 000 usagers quotidiens une expérience plus accessible, plus confortable et plus moderne. »

Les sept lignes de trolley de la SEPTA s'étendent sur 110 km et relient directement les populations de l'ouest, du sud-ouest et du nord de Philadelphie et du comté de Delaware aux deux plus grands centres d'emploi et de santé de la région, Center City et University City. Les véhicules actuels sont utilisés par les usagers depuis le début des années 1980.

Les tramways seront fabriqués aux États-Unis, sur le site d'Alstom à Hornell, dans le nord de l'État de New York, qui bénéficie d'une longue expérience et des capacités nécessaires pour répondre aux exigences du programme "Buy America". Alstom a beaucoup investi sur le site de Hornell au cours des dernières années, notamment dans la construction d'une usine de fabrication de carrosseries en acier inoxydable afin de localiser la production des carrosseries, ce qui permettra un meilleur contrôle de la qualité sur l'ensemble du processus de production pour SEPTA. En outre, Alstom fabriquera le système de propulsion avancé des tramways dans son centre d'excellence nord-américain pour la recherche, le développement et l'ingénierie des technologies de propulsion avancées, situé à West Mifflin, en Pennsylvanie.

La gamme Citadis d'Alstom, composée de tramways à plancher bas et de tram-trains, offre aux villes un moyen de transport moderne et économe en énergie. Avec une grande variété de solutions pour un fonctionnement sans caténaire, les produits Citadis sont particulièrement adaptés aux nouvelles lignes et aux projets de rénovation urbaine. Depuis la mise en service du premier tramway en 2000, les tramways Citadis ont parcouru plus d'un milliard de kilomètres et transporté 10 milliards de passagers. Plus de 3 000 véhicules Citadis ont été commandés ou sont déjà en service dans 70 villes - dont Paris, Nice, Caen, Nantes, Francfort, Rotterdam, Dublin, Barcelone, Athènes, Dubaï, Lusail, Casablanca et Sydney - dans plus de 20 pays.

Alstom™ et Citadis™ sont des marques protégées du groupe Alstom.





