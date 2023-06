Cegedim annonce un partenariat d’avenir avec Gustave Roussy à l’occasion des 30 ans de sa base de données de vie réelle européenne THIN®

Paris, le 1er juin 2023 – Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Cegedim, groupe innovant de technologies et services, spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé, met à disposition de Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le cancer en Europe, sa base de données patients anonymisée THIN® (The Health Improvement Network), l’une des plus importantes bases de données de santé en Europe, regroupant les dossiers médicaux informatisés et anonymisés de 69 millions de patients, recueillis auprès de médecins généralistes et spécialistes dans 7 pays européens.



Une approche innovante au service de la lutte contre le cancer

Ce partenariat a pour but d’entrainer les algorithmes de Gustave Roussy sur les données médicales anonymisées THIN® collectées en France et en Europe par les médecins libéraux à partir des logiciels médicaux.

Il doit permettre d’explorer les données anonymisées THIN® qui couvrent plus de 69 millions de patients en Europe (caractéristiques patients, résultats cliniques, et antécédents de plus de 5 ans (moyenne) par patient), pour déterminer les facteurs associés à la survenue de cancers, et élaborer ou valider des hypothèses afin de les prévenir ou de les traiter.

L’originalité de la démarche est de compléter les méthodes déjà utilisées par les équipes de Gustave Roussy et couramment utilisées dans leurs analyses génétiques pour identifier des gènes d'intérêt parmi milliers.

« THIN® donne accès à des données patients longitudinales précises, éthiques, actionnables et anonymisées issues de la base de données avec un objectif qui n’a pas changé depuis 30 ans, à savoir, favoriser et accompagner le progrès médical. Ce partenariat est une grande reconnaissance pour tous les médecins libéraux qui en France et en Europe participent à la création de ce trésor unique dans la communauté scientifique internationale », déclare Jean-Claude Labrune, Président de Cegedim.

« Ce partenariat devrait nous permettre de développer de nouveaux algorithmes aidant à identifier des personnes à risque élevé de cancers en médecine générale, pour avancer ensemble vers la généralisation d’une prévention personnalisée des cancers à un horizon de quelques années » souligne la Dr Suzette Delaloge, directrice du programme Interception à Gustave Roussy.

THIN ® , une base de données européenne puissante et précise au service de la recherche depuis 30 ans

L’objectif de l’Observatoire THIN® est de colliger les données anonymes des patients pour permettre de réaliser des études médicales portant sur les pratiques médicales et la prescription de médicaments ou de soins.

La création de la base de données de vie réelle THIN® a commencé en 1993 avec le recrutement de médecins en France et en Angleterre, dans un contexte de fort développement de l’informatique médicale.

Les données longitudinales anonymisées de THIN® couvrent à ce jour plus de 69 millions de patients dans 7 pays européens (Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et Roumanie).

La base THIN® est construite sur un modèle commun de données, et est disponible au format OMOP (certification EHDEN), ce qui rend les informations collectées facilement comparables et exploitables pour l’Intelligence Artificielle.

La base de données THIN® est référencée par les institutions académiques et par les autorités de santé en Europe (EMA / ENCePP), au Royaume-Uni (NHS & NICE) et en France (HAS, CEPS & ANSM), et est citée dans près de 2 000 publications scientifiques.

Prof. Giampiero Mazzaglia Associate Professor of Public Health, School of Medicine and Surgery, University of Milan – Bicocca, Italy souligne1 : « Notre belle collaboration avec les équipes de Cegedim a permis la publication d'un article scientifique sur une maladie méconnue et négligée comme le tremblement essentiel ! La base de données THIN® a une nouvelle fois prouvé qu'elle constituait un outil fiable pour améliorer les connaissances et alimenter la recherche épidémiologique et clinique ».

Dr Anoop D. Shah Associate Professor, UCL Institute of Health Informatics, University College London – United Kingdom explique1 : « Nous avons utilisé la base de données THIN® de Cegedim pour effectuer une analyse détaillée des symptômes du Covid Long. En utilisant le texte non structuré rédigé par les médecins généralistes (free text) ainsi que les informations codées dans THIN®, nous avons été en mesure d'obtenir un aperçu plus riche des symptômes des patients et du parcours vers un diagnostic de Covid Long ».

Prof. Gaëtan Deslee, MD PHD, Service de pneumologie, Hôpital Universitaire de Reims – France souligne : « Nous avons utilisé la base de données THIN® pour mener une étude en collaboration avec les équipes de Cegedim, afin d'analyser l'utilisation et la persistance des trithérapies inhalées dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Cette base de données fournit des données fiables provenant à la fois des médecins généralistes et spécialistes permettant une meilleure compréhension de l'utilisation et de la persistance des traitements dans un contexte de vie réelle ».

1 Disclaimer: This is a free French translation of the quote issued in English, only provided for the convenience of French readers.

