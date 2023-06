Financière des professionnels - Fonds d’investissement inc. annonce la dissolution prochaine du Portefeuille FDP Gestion des liquidités

English French

MONTRÉAL, 01 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Financière des professionnels - Fonds d’investissement inc. (« FDP »), le gestionnaire de fonds d’investissement et gestionnaire de portefeuille du Portefeuille FDP Gestion des liquidités (le « Fonds »), annonce qu’il entend procéder à la dissolution du Fonds le ou vers le 31 août 2023 (la « Date de dissolution »).



À compter du 1er juin 2023, aucun nouvel investissement ou investissement additionnel dans le Fonds ne sera accepté, y compris par les porteurs de parts actuels et au moyen du régime de placements périodiques.

Le niveau d’actif et le nombre de porteurs de parts ne répondant pas à ses attentes, FDP a décidé de procéder à la dissolution du Fonds. Cette action s’inscrit dans la stratégie de FDP d’offrir des solutions d’investissement efficaces et ciblées sur les besoins des investisseurs.

Les porteurs de parts du Fonds peuvent demander le rachat de leurs parts ou encore transférer leurs placements dans tout autre organisme de placement collectif de la gamme de fonds publics de FDP avant la Date de dissolution. Les porteurs de parts sont invités à discuter avec leur conseiller des options de placement disponibles.

Les porteurs de parts n’auront à assumer aucuns frais de transfert ou de rachat en lien avec la dissolution du Fonds. Conformément à la réglementation en valeurs mobilières, un avis de la dissolution a été envoyé aux porteurs de parts du Fonds.

À propos de Financière des professionnels

Financière des professionnels offre des produits et services en gestion privée, des solutions de planification financière ainsi qu’une gamme complète de fonds communs de placement. Créée en 1978 par des professionnels et pour des professionnels, la Financière s’engage à maintenir ses frais de gestion parmi les plus concurrentiels dans le marché canadien. Elle est affiliée à la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec, la Corporation de service de la Chambre des notaires, l’Association des architectes en pratique privée du Québec et l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Cette affiliation lui confère une position unique d’impartialité, de représentation des intérêts de ses clients et de performance dans le marché.

Consultez le site Web de Financière des professionnels à l’adresse suivante : www.fprofessionnels.com

Source : Financière des professionnels - Fonds d’investissement inc.