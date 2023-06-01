Teledyne 的背照式 TDI 相機為近紫外線和可見光成像提供更高的靈敏度

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加拿大滑鐵盧, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隸屬於 Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司的 Teledyne DALSA 欣然宣佈，旗下的 Linea™ HS 16k 背照式 (BSI) TDI 相機現已投產。搭載 CLHS 介面，這款相機具有更高的靈敏度，非常適合近紫外線 (NUV) 和可見光成像應用，例如晶圓、平板顯示器和電子封裝檢測以及光致發光和生命科學成像。

全新 Linea HS 16k BSI 採用 Teledyne DALSA 的電荷域 CMOS TDI 16k 感測器，像素尺寸為 5x5 μm，並提供 400 kHz 總合的最大線掃描速率。與前照式 (FSI) 相比，BSI 型號不僅顯著提升近紫外線和可見波長的量子效率，還能增加光照不足條件下成像應用的訊號雜訊比。

在高速和高靈敏度成像方面，Linea HS 是業界領先的 TDI 系列產品。Linea HS 採用多陣列電荷域 CMOS TDI 技術以提供尖端效能，為要求苛刻的機器視覺應用提供各種高級功能，包括單色/HDR、彩色、多場和超解析度成像。此外，Linea HS 16k BSI 的尺寸與 Linea HS FSI 相同，因此可以輕鬆升級現有系統。

Linea HS 16k BSI 相機搭載 CLHS 資料介面，可在一條傳輸線中提供 6.5GPix/秒的資料傳輸量。主動式光纖傳輸線 (AOC) 讓傳輸線長度可以更長，無需中繼器，並而提高資料可靠性和降低系統成本。

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Teledyne DALSA 隸屬於 Teledyne 的 Vision Solutions 集團，是設計、製造和部署機器視覺數位成像元件的先驅者。Teledyne DALSA 圖像感測器、相機、智慧型相機、取像卡、軟體和視覺解決方案是全球和眾多行業數千種檢測系統的核心組件。若需更多資訊，請造訪 www.teledynedalsa.com/imaging。





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Yuki.chan@teledyne.com



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