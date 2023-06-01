Amlan国际公司任命北京中农牧场生物技术有限公司为中国地区的总经销商

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芝加哥, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美国Oil-Dri®公司的动物健康业务Amlan® International是全球矿物质饲料添加剂领域的领导者，其优化家禽和牲畜肠道健康。该公司自豪地宣布其中国业务的战略重组计划。为了简化分销并提高效率，Amlan选择北京中农牧场生物技术有限公司作为其在中国的总经销商。



这项战略决策认识到中国市场的重要性以及Amlan与中农成功长期合作的意义。2021年，中国是全球最大的猪肉生产国，产量达到5300万吨，占全球总产量的44%。此外，中国也是世界第二大肉鸡生产国，在同一年内生产了1470万吨，并且是世界第三大牛奶生产国，当年共生产了3680万吨。凭借近20年服务于中国饲料和养殖行业的经验，中农已经证明自己是Amlan在华北地区宝贵的合作伙伴，并通过与Amlan密切合作为中国动物饲料制造商提供经过验证的基于矿物质的饲料添加剂。

中农拥有一支高度专业的销售团队，覆盖广泛，服务网络全面，对Amlan的产品具有深入的理解和欣赏。利用这种丰富的知识和行业经验将提高在中国市场上向客户提供价值的效率，并推广Amlan全系列产品，包括Calibrin®-A和Calibrin®-Z产品以及未来可用的Varium®和NeoPrime®等产品。自2012年以来，中农一直是Amlan最优秀的分销商之一，在合作、互信和支持方面建立了悠久历史。Amlan与中农对市场和销售前景充满信心。

“我们对Amlan在全球增长前景非常乐观。中农在中国市场拥有强大而忠诚的反刍动物和蛋鸡客户群，可以加速Amlan的业务机会并支持业务。”美国Oil-Dri公司农业副总裁、Amlan International总裁Wade Robey博士表示。通过将中农确定为其主要分销商，Amlan有望在中国市场继续增长和成功，并为现有和未来客户提供价值和支持。

公司信息

Oil-Dri Corporation of America以“Amlan International”为商业名称，在纽约证券交易所（NYSE：ODC）上市。 Oil-Dri利用超过80年的矿物科学专业知识，选择性地开采和加工其独特的矿物质，面向消费者和企业间市场提供产品。 Amlan International在全球销售饲料添加剂。

产品可用性因国家而异，相关声明不构成医学声明，并可能根据政府要求有所不同。

媒体联系人

Reagan Culbertson

战略营销副总裁

Press@amlan.com

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