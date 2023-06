Empresa Ambiental e Socialmente Responsável: Ethan Allen Reconhecida pelo Quarto Ano Consecutivo

Portuguese Spanish

DANBURY, Conn., June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A oficina de estofamento da Ethan Allen em Silao, Guanajuato, México, foi nomeada, pelo quarto ano consecutivo, a “Empresa Ambiental e Socialmente Responsável” pelo Centro Mexicano de Filantropia Corporativa e pela Aliança para a Responsabilidade Social Corporativa.



As operações da Ethan Allen em Silao também receberam vários prêmios Great Place to Work® (Excelentes Locais de Trabalho) no México. Essas premiações são um exemplo da dedicação da empresa à dignidade e à justiça para todos os associados e destacam o compromisso da Ethan Allen com a fabricação ambientalmente responsável.

“Temos muito orgulho em fabricar aproximadamente 75% dos nossos produtos nas nossas oficinas da América do Norte”, disse Farooq Kathwari, Presidente e CEO da Ethan Allen. “Nossa política e uma fonte de orgulho para nós é tratar todos os nossos associados em todo o mundo com dignidade e respeito.”

Além de garantir padrões ambientais e de segurança uniformes em todas as instalações da América do Norte, a Ethan Allen fornece transporte de e para o trabalho, bem como refeições saudáveis para todos os seus associados em Silao. Uma clínica médica no local fornece atendimento para os associados, além de dispensar vacinas e medicamentos que não exigem prescrição médica.

“Quando você investe nas pessoas, o orgulho delas é refletido no seu trabalho”, disse o Sr. Kathwari.

SOBRE A ETHAN ALLEN

A Ethan Allen Interiors Inc. (NYSE: ETD) é uma empresa, fabricante e varejista líder em design de interiores do mercado de móveis domésticos. A empresa é uma marca global de artigos de luxo para a casa verticalmente integrada desde o design do produto até a entrega no domicílio, que oferece aos seus clientes produtos elegantes, qualidade artesanal e serviço personalizado. A empresa fornece um serviço de design de interiores gratuito aos seus clientes e vende uma gama completa de móveis domésticos através de uma rede de varejo de centros de design localizados em todos os Estados Unidos e no exterior, bem como online na ethanallen.com. A Ethan Allen possui e opera dez fábricas localizadas nos Estados Unidos, México e Honduras, além de uma serraria, uma máquina de fresagem e um depósito de madeira. Aproximadamente 75% dos seus produtos são fabricados ou montados nessas instalações norte-americanas.

