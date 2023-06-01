从许可走向所有权：BASELABS提供ASIL D级自动驾驶软件的知识产权购买

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德国开姆尼茨市, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 传感器融合领域专家BASELABS现在提供在 ASIL D 级自动驾驶环境辨识领域的完整软件知识产权，让客户购买。与之前的许可模式相比，知识产权购买方将能够无限制使用此软件。 BASELABS的技术非常成熟，可用于L4车辆等高度自动化系统的安全关键应用和大量驾驶员辅助应用(ADAS)。 技术购买可以是专属或部分专属性质。 感兴趣的公司可以直接在 ip@baselabs.de 注册BASELABS的销售流程。



BASELABS产品组合包括BASELABS Dynamic Grid，这是可用于批量生产的最新低层传感器融合技术，特别适合高精度传感器和复杂的驾驶环境。 此外，BASELABS Create Embedded是针对嵌入式应用并经过多年优化的内容库，可购买主要用于NCAP（新车碰撞测试）功能。 这两种产品包括完整的开发和验证基础架构和批量生产中需使用的所有流程构件。

BASELABS董事总经理Robin Schubert表示：“多年来客户对我们的技术提供了非常好的反馈，这激励了我们现在应许多市场参与者的请求，提供我们软件知识产权的所有权模式。 我们软件的购买方将获得面向未来车辆的安全认证技术，从而提高全球自动化交通的安全性。”

图像标题：Dynamic Grid是BASELABS其中一项可用的技术。 它可实现安全环境辨识，是高度自动化驾驶的安全软件架构的基础组成部分。

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关于BASELABS

BASELABS正在执行“所有车辆安全自动驾驶”的愿景。 本公司提供软件知识产权，增强环境意识的表现，并在“软件定义车辆”的竞赛中巩固客户的战略地位。 BASELABS是全球汽车制造商和供应商值得信赖的合作伙伴。 本公司成立于 2012 年，从属于 Vector Informatik GmbH。 因此，它战略上独立于市场中的任何原始设备制造、一级或传感器的供应商。

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