由授權邁向至擁有權：BASELABS 開放客戶購買其 ASIL D 級自動駕駛軟件的知識產權 (IP)

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德國開姆尼茨, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BASELABS 為感應器整合的專家，現在推出其 ASIL D 級自動駕駛環境辨識的整套軟件知識產權 (IP)，以供客戶購買。有別於過往的授權模式，知識產權買家可以不受限制地使用此軟件。 BASELABS 的技術非常成熟，能夠用於高度自動化系統的安全攸關應用，例如第四級 (L4) 車輛以及大容量駕駛輔助應用 (ADAS)。 購買相關技術可以是獨家性質或局部獨家性質， 有興趣的企業可以經由 ip@baselabs.de 登記，直接與 BASELABS 辦理銷售流程。



BASELABS 的產品技術組合包括 BASELABS Dynamic Grid，這是最新適用於成批生產的低階感應器整合技術，尤其適合高清的感應器以及複雜的駕駛環境。 另外，客戶亦可選購 BASELABS Create Embedded，這是經過多年針對嵌入使用而優化的資料庫，主要用於新車安全評鑑規程 (NCAP) 的功能。 上述兩款產品均備有全面的開發及驗證基礎設施，亦有成批生產需要使用的全部流程工件。

BASELABS 董事總經理 Robin Schubert 表示：「客戶多年來對我們技術給予極佳的評價，驅使我們回應眾多市場參與者的要求，現在推出軟件知識產權的擁有模式。 購買我們的軟件將可享有未來車輛所需的安全認證技術，這有助提高世界各地自動化交通的安全水平。」





圖片說明：Dynamic Grid 是 BASELABS 推出的其中一款技術， 支援安全環境辨識，對高度自動化駕駛的安全軟件架構來說是基本的組成部分。

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關於 BASELABS

BASELABS 正在實踐「所有車輛達致安全自動駕駛」的願景。 該公司提供軟件知識產權 (IP)，一方面提升環境意識的成效，另一方面加強其客戶在「軟件定義車輛」(software-defined vehicle) 競賽中的戰略地位。 BASELABS 是世界各地汽車廠商及供應商值得信賴的夥伴。 該公司在 2012 年成立，為 Vector Informatik GmbH 旗下公司， 故此在策略上獨立於市場上任何代工生產 (OEM)、一級或感應器供應商。

此公告隨附的照片可在以下網址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f5ee054-1ffe-4acb-ae82-965c6c3f5e1d