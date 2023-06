Owen Mumford vinder en pris for Product Design 2023 ved Red Dot Award for Aidaptus® Auto-Injector

Danish Dutch Norwegian

OXFORD, England, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Owen Mumford er stolt over at have modtaget en pris for innovativt produktdesign ved den prestigefyldte Red Dot Award for sin Aidaptus Auto-Injector til engangsbrug, der blev lanceret i 2021. Aidaptus vinder Red Dot-prisen i kategorien Product Design 2023.



Aidaptus, som er designet, udviklet og fremstillet af Owen Mumford, er en selvinjektor til engangsbrug, der er skabt til administration af en lang række lægemidler og biologiske stoffer, som kræver subkutan indgift. Aidaptus har en række karakteristiske designelementer til gavn for både medicinalfirmaer og patienter, hvilket bidrog til at sikre prisen. Den unikke teknologi til automatisk justering af proppen har et selvjusterende stempel, der automatisk tilpasser sig de forskellige fyldningsvolumener i hver sprøjte uden at skulle udskifte dele. Det alsidige design passer til både 1 ml og 2,25 ml fyldte glassprøjter i den samme kompakte basisenhed. Det giver medicinalfirmaer en enkelt løsning til indgift af en række lægemiddelformuleringer. Derudover giver det kompakte design og den enkle injektionsproces i to trin brugervenlighed og tillid til patienter, som behøver subkutan medicinering. Det intuitive design er nøglen til at hjælpe patienter med at administrere deres egne behandlinger i deres hjem, hvilket hjælper med at reducere byrden for sundhedspersonale og sundhedsvæsen.

"Red Dot er en af de mest prestigefyldte designkonkurrencer. Konkurrencen er hård, og vi er beærede over at være globalt anerkendt med udmærkelse i kategorien Product Design 2023," siger Jarl Severn, CEO hos Owen Mumford. "Vi har tidligere haft den glæde at få denne anerkendelse for vores Unifine® Pentips® Plus-pennenål, og dagens nyhed understreger yderligere vores fortsatte stræben efter og engagement i fremragende design."

Red Dot-prisen har anerkendt fremragende design i over 60 år. Med sine cirka 20.000 bidrag hvert år er Red Dot Design Award en af verdens største designkonkurrencer. Et panel af internationale eksperter, der består af mere end 40 dommere, uddeler hvert år priser for fremragende design på tværs af en lang række forskellige produkter. "Red Dot" prisen er blevet internationalt anerkendt som et af de mest eftertragtede kvalitetsmærker for godt design.

"Vores Aidaptus selvinjektorplatform er designet til at reducere kompleksiteten og give en fleksibel løsning til farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder, der udvikler en række lægemiddelformuleringer til subkutan indgift. Den løser udfordringerne i forbindelse med ændringer i lægemiddelformuleringen eller den injicerede volumen og kan derfor bidrage til at reducere risikoen under lægemiddeludvikling og livscyklusstyring," sagde Michael Earl, direktør for Owen Mumford Pharmaceutical Services. "Aidaptus vil desuden hjælpe patienterne, så de selv kan administrere deres individuelle behandlinger for sygdomme såsom reumatoid arthritis, Crohns sygdom og multipel sklerose ved hjælp af en enkel og brugervenlig enhed."

Aidaptus vil blive fremstillet på topmoderne fabrikker i Malaysia og på Owen Mumfords nye produktionsanlæg i Witney i Storbritannien, som forventes at stå færdigt senere på året. Anlægget udvikles i overensstemmelse med BREEAM-retningslinjerne, der anerkender de højeste niveauer for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Det nye ekspertisecenter vil spille en vigtig rolle i at understøtte organisationens kerneprincipper – at drive forretning på en ansvarlig og etisk måde. Derudover samarbejder Owen Mumford med Stevanato Group om støbning og montering af Aidaptus, hvilket giver kunderne fordelen ved dobbelt indkøb og forsyningssikkerhed.

Find yderligere oplysninger om den nye OMPS Aidaptus® selvinjektorplatform på: https://www.ompharmaservices.com/aidaptus/

Om Owen Mumford

Owen Mumford er en producent af medicinsk udstyr med en global tilstedeværelse i Storbritannien, Europa, USA og Asien og har været pioner inden for medicinsk teknologi i 70 år. Virksomheden fremstiller sit eget mærke af medicinske produkter og er en betroet partner til mange af verdens største farmaceutiske og diagnostiske virksomheder. Dets førende løsninger til indgift, blodprøvetagning og testning er designet og fremstillet med fokus på patienternes, sundhedspersonalets og omsorgspersonernes komfort, sikker og værdighed. Owen Mumford er drevet af sit mål om at drive forretning på den rigtige måde og er en af de første virksomheder inden for medicinsk udstyr i verden til at opnå B Corp-certificering og har sat sig videnskabeligt baserede mål om at opnå CO2-neutralitet i 2045 som en del af sin veletablerede og konstant udviklende dagsorden for bæredygtighed. Besøg owenmumford.com for yderligere oplysninger.

Redaktionel kontakt:

pharmaservices@owenmumford.com

Du kan finde flere oplysninger på: www.owenmumford.com