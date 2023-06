Owen Mumford vinner en utmerkelse under Red Dot Award (Product Design 2023) for Aidaptus® Auto-Injector

Danish Dutch Norwegian

OXFORD, England, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Owen Mumford er stolt over å ha mottatt en utmerkelse under det prestisjetunge Red Dot Awards for innovativt produktdesign for engangs-autoinjektoren Aidaptus, som ble lansert i 2021. Aidaptus er vinneren av Red Dot Award i kategorien Produktdesign 2023.



Aidaptus er designet, utviklet og produsert av Owen Mumford og er en autoinjektor til engangsbruk. Den er laget for å administrere en rekke medikamenter og biologiske preparater som krever subkutan administrering. Aidaptus har særegne designelementer, som kommer både legemiddelfirmaer og pasienter til gode, noe som bidro til å sikre premien. Den unike autojusterende proppsensor-teknologien har et selvjusterende stempel som automatisk tilpasser seg ulike fyllvolumer i hver sprøyte uten at man behøver å skifte deler. Det allsidige designet har også plass til forhåndsfylte glassprøyter på både 1 ml og 2,25 ml i samme kompakte baseenhet. Det gir farmasøytiske selskaper en enkel løsning for å administrere en rekke legemiddelformuleringer. I tillegg sørger det kompakte designet og den enkle totrinns injeksjonsprosessen for brukervennlighet og trygghet for pasienter som trenger subkutan medisinering. Det intuitive designet er nøkkelen til å hjelpe pasienter med å administrere egne behandlinger hjemme hos seg selv, og bidrar til å redusere belastningen på helsepersonell og helsetjenester.

«Red Dot er en av de mest prestisjetunge designkonkurransene med tøff konkurranse, og vi er beæret over å anerkjennes globalt med en utmerkelse i kategorien Produktdesign 2023», sa Jarl Severn, administrerende direktør i Owen Mumford. «Vi har tidligere vært så heldige å få denne utmerkelsen for vår Unifine® Pentips® Plus-pennenål, og dagens nyhet understreker ytterligere vår kontinuerlige streben etter og forpliktelse til å levere fremragende design.»

Red Dot Award har anerkjent fremragende design i over 60 år. Med rundt 20 000 bidrag per år er Red Dot Design Award en av de største designkonkurransene i verden. Panelet med ekspertdommere, som teller mer enn 40 personer, premierer utmerket design på tvers av en rekke ulike produkter hvert år. «Red Dot»-utmerkelsen har etablert seg internasjonalt som en av de mest ettertraktede kvalitetsstemplene for godt design.

«Vår Aidaptus-autoinjektorplattform ble designet for å redusere kompleksitet og tilby en fleksibel løsning for farmasøytiske og bioteknologiske selskaper som utvikler en rekke ulike legemiddelformuleringer for subkutan injeksjon. Den takler utfordringer med endringer i legemiddelformulering eller injisert volum, og kan derfor bidra til å redusere risiko under utvikling av legemidler og håndtering av livssyklus», sa Michael Earl, direktør i Owen Mumford Pharmaceutical Services. «I tillegg kommer Aidaptus til å hjelpe pasienter med selv å administrere sine egne behandlinger for sykdommer som revmatoid artritt, Crohns sykdom og multippel sklerose ved hjelp av en enkel og brukervennlig enhet.»

Aidaptus kommer til å produseres i toppmoderne fabrikker i Malaysia og i det nye Owen Mumford-produksjonsanlegget i Witney i Storbritannia, som ferdigstilles senere i år. Anlegget bygges i henhold til BREEAM-retningslinjene, som tar høyde for de høyeste nivåene for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig ytelse. Det nye kompetansesenteret kommer til å spille en viktig rolle for å støtte organisasjonens kjerneprinsipper – å drive forretninger på en ansvarlig og etisk måte. I tillegg samarbeider Owen Mumford med Stevanato Group for støping og montering av Aidaptus, som gir kundene fordelen av to leverandører og forsyningssikkerhet.

Om Owen Mumford

Owen Mumford er en produsent av medisinsk utstyr med global tilstedeværelse i Storbritannia, Europa, USA og Asia, og har vært banebrytende for fremskritt innen medisinsk teknologi i 70 år. Selskapet produserer sitt eget varemerke av medisinske produkter, og er en pålitelig partner for mange av verdens største selskaper innen farmasi og diagnostisering. De ledende løsningene for administrering av legemidler, blodprøvetaking og testing er designet og produsert for å prioritere komfort, sikkerhet og verdighet hos pasienter, helsepersonell og omsorgspersoner. Owen Mumford er motivert av målet om å gjøre forretninger på den riktige måten og var et av verdens første selskaper for medisinsk utstyr som mottok B Corp-sertifisering. Selskapet har satt seg vitenskapsbaserte mål for å oppnå netto nullutslipp innen 2045, som en del av en veletablert bærekraftsagenda under stadig utvikling. For mer informasjon kan du besøke owenmumford.com.

