Communiqué : Orange Belgium finalise l’acquisition de 75 % du capital moins une action de l’opérateur de télécommunications VOO SA

English French

Communiqué de presse

Paris, le 2 juin 2023

Orange Belgium finalise l’acquisition de 75 % du capital moins une action de l’opérateur de télécommunications VOO SA

Orange annonce aujourd’hui qu’Orange Belgium a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans l'opérateur de télécommunications VOO SA. La conclusion de cette opération donne à Orange Belgium une participation de 75 % moins 1 action dans VOO SA, tandis que les 25 % restants plus une action sont conservés par Nethys.

Cette transaction valorise VOO à une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100 % de son capital. Orange Belgium financera cette transaction par un prêt intra-groupe.

Xavier Pichon, Directeur général d’Orange Belgium, a déclaré : « Pendant des décennies, nous avons développé nos compétences télécoms et notre esprit de pionnier pour défier le marché. Aujourd'hui, sous la devise « Lead the Future » nous disposons de la force industrielle, des ressources technologiques et de l'envergure commerciale pour accélérer et diriger l’avenir du marché belge des télécoms au profit de tous les consommateurs, les salariés et de la société dans son ensemble ».

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice générale d'Orange Europe, a déclaré : « La conclusion aujourd'hui de l'acquisition de VOO marque une étape importante : l'affirmation de nos ambitions en matière de convergence en Belgique. La convergence en Europe est la clé de notre leadership en Europe et démontre comment la nouvelle stratégie d'Orange, Lead the Future, continuera à répondre aux besoins numériques de nos clients en Europe ».

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros en 2022 et 136 000 salariés au 31 mars 2023, dont 74 000 en France. Le Groupe servait 288 millions de clients au 31 mars 2023, dont 243 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique "Lead the Future", construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. "Lead the Future" capitalise sur l'excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d'Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse

Tom Wright ; Orange group ; tom.wright@orange.com ; +33 6 78 91 35 11

Annelore Marynissen ; Orange Belgium ; annelore.marynissen@orange.com ; +32 (0)479 016 058

Sven Adams ; Orange Belgium ; sven.adams@orange.com ; +32 (0)486 36 47 22

Pièce jointe