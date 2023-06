WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 31 mai 2023

Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance

au capital de 177 630 708 euros

Siège social : 2-4, rue Paul Cézanne - 75008 Paris - France

572 174 035 RCS PARIS

Information relative au nombre de droits de vote et d’actions prévue par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’AMF

Paris, le 2 juin 2023

A la date du Nombre d’actions



en circulation Nombre total de droits de vote Nombre de droits de vote théoriques 67 888 771 31/05/2023 44 407 677 Nombre de droits de vote exerçables* 66 942 677

(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

