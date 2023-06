Des membres du Parlement européen appellent l'UE à adopter l'approche suédoise de réduction des méfaits

Dutch French

BRUXELLES, 02 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, des membres du Parlement européen ont exprimé leur inquiétude concernant l'approche de l'UE sur le sevrage tabagique et ont souligné la nécessité d'une approche sensée et fondée sur les risques, à l'instar des politiques antitabac suédoises. Charlie Weimers et Johan Nissinen, des membres du Parlement européen, ont appelé à une approche plus ouverte de la réduction des méfaits en Union européenne lors de la conférence de presse organisée par l'Alliance mondiale des vapoteurs à Bruxelles.



« Le cas suédois constitue le troisième et dernier pilier déterminant de l'argument en faveur de la réduction des méfaits. La science, l'expérience des consommateurs et à présent l'exemple suédois prouvent que la réduction des méfaits fonctionne pour arriver à une société sans tabac. Nous disposons désormais d'un cas indéniable que la réglementation à l'échelle de l'UE doit être fondée sur les risques et étayée par des données probantes », a déclaré Michael Landl, directeur de l'Alliance mondiale des vapoteurs.

« La politique doit être fondée sur des preuves. L'OMS classera bientôt la Suède en tant que premier pays européen sans tabac en raison de ses politiques de réduction des méfaits et de l'utilisation largement répandue de la snus. La Suède dispose d'une large gamme de produits de réduction des méfaits, comme la snus, les sachets de nicotine, le vapotage, etc. Les gens ont le choix ! », a commenté le membre du Parlement européen Charlie Weimers. Et de conclure : « La Suède est en train de réduire les méfaits et cela fonctionne très bien. »

Pour renforcer l'impact du modèle suédois, le parlementaire européen Johann Nissinen a déclaré : « Il est clair que fumer tue et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour éviter ces morts inutiles. La Suède en est le meilleur exemple à travers son approche pragmatique de la réduction des méfaits. C'est le seul pays de l'Union européenne où la snus est légale et populaire, avec 18 % de la population qui l'utilise. La consommation de la snus plutôt que des cigarettes a sauvé de nombreuses vies suédoises. C'est maintenant le moment pour la Commission de l'UE d'anticiper cette réalité et de commencer à agir en conséquence. »

« La snus est utilisée depuis les années 1800, nous avons donc plus de deux cents ans d'étude de cas qui ont prouvé l'efficacité de la réduction des méfaits du tabac. La snus est un formidable moyen de continuer à consommer de la nicotine sans les produits chimiques nocifs que vous ingérez avec les cigarettes combustibles traditionnelles », a déclaré Carissa Düring, directrice des Considerate Poachers. « Beaucoup de pays en Europe essayent de sur-réglementer les produits alternatifs à base de nicotine ou de les interdire. Les responsables politiques croient qu'interdire quelque chose le fera disparaître. Nous savons que ce n'est pas vrai. »

« La Journée mondiale sans tabac est un triste rappel de la nécessité d'une nouvelle approche de la lutte contre le tabagisme. Au lieu de combattre des alternatives moins nocives comme le vapotage et les sachets de nicotine, l'UE se doit d'accepter la réalité : la réduction des méfaits, ça fonctionne ! Pour que l'UE puisse atteindre ses objectifs sans tabac avant la cible, l'approche de réduction des méfaits doit être la pièce centrale de la nouvelle Réglementation sur les produits du tabac », a conclu Michael Landl.

Suite à la conférence de presse, l'Alliance mondiale des vapoteurs a organisé un art vivant appelé Combattez le tabagisme comme les Suédois, où des vikings dégonflent une cigarette de 5 mètres de haut, symbole de la réussite suédoise de l'élimination de la fumée.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5584596b-4521-4528-b2df-1bfc13e296d0/fr