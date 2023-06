Providence Therapeutics, University Health Network (UHN)와 mRNA 치료제 후보물질 발굴과 개발을 위한 파트너십 체결

캐나다 앨버타주 캘거리, June 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 메신저 리보핵산(mRNA) 백신, 치료제 개발사인 Providence Therapeutics Holdings Inc.는 University Health Network (UHN)와 mRNA 신약 후보물질 발굴에 대한 파트너십을 체결했다고 발표했다. UHN은 Research Infosource Inc.가 선정한 캐나다 상위 40대 연구병원 리스트에서 1위에 올랐으며 Newsweek지 선정 세계 5대 병원 리스트에 4년 연속 등재된 바 있다. 이번 협업을 통해 Providence와 UHN은 Providence가 자체 개발한 mRNA 플랫폼 기술을 활용해 난치성 암과 전염병 환자 치료용 mRNA 기반 백신과 치료제 개발에 나설 계획이다.



Providence Therapeutics 최고경영책임자인 Brad Sorenson(MBA 수료)은 “이 파트너십은 계약 하에 개발된 모든 치료제의 원산지 권리를 캐나다에 부여한다는 점에서 독특한 편이다. 말기암 진단을 받았지만 결국 살아남은 한 아이의 부모 입장에서 볼 때, 다른 나라에선 쉽게 이용할 수 있는 치료제가 유독 캐나다 의료체계 하에선 가격이 너무 높아지는 상황에 십분 공감한다”면서 “UHN은 세계적 수준의 기관이며, Providence는 자체 mRNA 플랫폼이 여타 주요 mRNA 기업들과 어깨를 나란히 하는 높은 수준에 있음을 보여주었다. 이제 캐나다는 자국 국민은 물론 전 세계인들을 상대로 생명을 살리는 치료제를 보급해 나가는 이 분야의 선도국가가 될 것”이라고 밝혔다.

University Health Network의 과학 연구 담당 부사장인 Brad Wouters는 “Providence와 파트너십을 맺게 됨으로써 University Health Network가 후보물질 발굴 연구 분야에 강점이 있고 환자들에게 필요한 혁신적인 치료제 개발 분야에서도 잠재력이 있다는 점이 입증되었다. 이번 파트너십은 캐나다 내에서 개발된 각종 치료법을 환자에게 더욱 신속하게 제공하는 한편 후보물질 발굴 연구가 의학적 혁신으로 발전하는 데 중요한 경로가 될 것”이라고 말했다.

이번 협력을 통해 UHN과 Providence는 획기적인 mRNA 기술을 통해 각종 신약 후보물질 발굴 프로젝트에서 협력할 수 있게 되었다. 제품 개발과 후속 제조 과정은 캐나다에서 진행되기 때문에 캐나다 국민들에게 직접적인 혜택이 돌아갈 것이다.

캐나다 정부나 비영리 단체로부터 자금을 지원받아 협업을 통해 개발된 각종 프로그램은 지적 재산권에 대한 국가별 권리 유지를 위해 당사국 정부에 100% 환급 옵션을 제공하게 된다.

Providence Therapeutics 개요

Providence는 감염병과 종양학에 중점을 두고 mRNA 치료제와 백신 분야를 선도적으로 개척한 임상 단계 바이오테크 기업이다. 2015년 암 백신 회사로 설립된 Providence는 코로나19 백신에 대한 전 세계적 수요에 대응하기 위해 종양학 치료 분야를 넘어 코로나19 치료용 mRNA 백신 개발에 중점을 두고 있다. Providence는 다수의 협력업체, 대학, 비정부 기관 및 캐나다 정부 내 여러 부처와 협력해 감염병 및 암에 대한 백신과 치료제 후보물질을 발굴, 개발한다. 이를 통해 자체 개발한 설계 알고리즘과 확장 가능한 제조 공정을 포함하는 mRNA 백신 플랫폼을 개발했다. 자세한 정보는 providencetherapeutics.com에서 확인할 수 있다.

University Health Network 개요

University Health Network는 Toronto General Hospital과 Toronto Western Hospital, Princess Margaret Cancer Centre, Toronto Rehabilitation Institute, 그리고 Michener Institute of Education at UHN으로 구성되어 있다. University Health Network는 다양한 범위에 걸친 복잡한 연구 사례를 통해 국내외에서 신약 후보물질 발굴, 교육 및 환자 치료를 진행하는 데 중요한 원천이 되고 있다. 본 네트워크는 관절염, 심장학, 이식, 신경과학, 종양학, 수술 혁신, 감염병, 유전 의학 및 재활 의학 분야의 주요 연구를 통해 캐나다 최대 규모의 병원 기반 연구 프로그램을 보유하고 있다. University Health Network는 University of Toronto 부속 연구 병원이다. 자세한 정보는 www.uhn.ca에서 확인할 수 있다.

Commercialization at UHN 소개

UHN에서 업계 파트너십을 활성화하며 주도하는 Commercialization at UHN는 전 세계 환자의 치료를 개선하는 의료 제품, 장치, 치료법에 대한 세계적 수준의 연구와 혁신을 가속화하는 UHN의 촉매 역할을 담당한다. 이를 통해 우리는 더 건강한 세상을 만들고 있다. 자세한 정보는 www.uhncommercialization .ca 에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료에는 Providence의 개발 계획, 임상3상 부스터 연구 개시, PRO-CL-002 임상2상 연구의 최종 분석 등 관련 증권법에서 정의하는 미래예측진술이 포함되어 있다. 일부의 경우 미래예측진술은 '~한다', '~할 수 있다', '~해야 한다', '~할 수 있다', '기대한다', '의도하다', '계획하다', '목표하다', '예상하다', '믿다', '추정하다', '예측하다', '잠재력', '지속하다' 또는 이러한 용어 또는 기타 유사한 용어의 부정형으로 식별할 수 있으나 모든 미래예측진술에 이러한 단어가 포함된 것은 아니다. 본 보도자료의 미래예측진술은 약속되거나 보장된 바가 아니며, 이러한 미래예측진술은 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 수반하며, 그 중 상당수는 Providence가 통제할 수 없는 것으로 실제 결과는 미래예측진술에 명시되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다. 따라서 독자는 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 된다. 이러한 위험, 불확실성 및 기타 요인에는 사용이 승인된 mRNA 기술을 활용한 상용 제품이 제한적이라는 사실, Providence가 사용 중인 mRNA 기술이 아직 개발 및 구현 중이라는 사실, PTX-COVID19-B의 장기적인 안전성과 효능이 아직 확립되지 않았다는 사실, 3상 부스터 연구 수행을 위한 환자 모집 실패, 안전성 문제 관찰, PTX-COVID19-B의 제조 및 공급 관련 문제, 제품 수요와 공급을 충족시킬 수 있는 당사의 역량, PTX-COVID19-B의 시장 수용도; 기존 상업 파트너 및 제3자 공급업체와의 협업 및 기타 중요한 계약의 지속과 추가 협업 계약을 체결하고 유지할 능력, 매출, 비용, 총 마진, 수익성, 유동성, 자본 지출 및 소득세를 포함한 재무 성과에 대한 당사의 기대치, 자본 요구 사항에 대한 당사의 추정치, 제품 개발에 대한 예상 일정을 충족할 수 있는 당사의 능력, 예기치 않은 규제 지연 등이 있다. Providence는 법에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 개발 또는 기타 상황이 발생할 경우 본 보도자료에 포함된 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 어떠한 의도나 책임도 지지 않는다. 이러한 미래예측진술은 Providence의 현재 기대치를 기반으로 하며 보도자료 발표일을 기준으로 한다.

투자자 연락처:

Judyanna Yu

Providence Therapeutics

investor@providencetherapeutics.com

587-430-3889