La technologie d'IA d'Evaxion identifie des cibles de vaccin contre le cancer associées à une survie plus longue des patients sans progression de leur mélanome dans la phase 1 de l'essai clinique du EVX-01

L'essai clinique du vaccin contre le cancer personnalisé EVX-01 satisfait à ses critères principaux d'innocuité et de tolérabilité

Réponse clinique positive démontrée chez huit des douze patients traités avec l'EVX-01

Des néoantigènes de haute qualité, prédits par la technologie d'IA, sont associés à une survie plus longue sans progression

Les douze patients traités avec l'EVX-01 ont développé une réponse immunitaire forte au vaccin

Une dose accrue du EVX-01 induit une réponse immunitaire plus forte et une amélioration du résultat clinique



COPENHAGUE, Danemark, 04 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie clinique spécialisée dans la conception d'immunothérapies alimentées par l'IA, présente aujourd'hui, lors de la réunion annuelle 2023 de l'ASCO à Chicago, dans l'Illinois, les données cliniques prometteuses de la phase 1 à doses croissantes de son essai clinique du EVX-01 contre le mélanome métastatique.

La phase 1 de l'essai satisfait aux critères principaux de sécurité et de tolérabilité du EVX-01 chez des patients atteints de mélanome métastatique et démontre des réponses cliniques positives chez huit des douze patients traités (67 %). En outre, PIONEER™, la technologie d'IA brevetée d'Evaxion, parvient à identifier des cibles de vaccin contre le cancer de haute qualité, ou néoantigènes, associées à une survie plus longue sans progression de la maladie.

« Nous sommes ravis que notre technologie d'IA puisse identifier efficacement des néoantigènes vaccinaux associés à de meilleures réponses cliniques et à une survie plus longue sans progression. Et les données suggèrent un effet de traitement, avec des taux de réponse des inhibiteurs de point de contrôle presque deux fois supérieurs à ceux des données passées. Les résultats de cette étude nous permettent d'identifier de manière prospective les patients qui bénéficieront d'une immunothérapie personnalisée contre le cancer dans le cadre de nos prochains essais, ce qui pourrait accroître les bénéfices pour les patients », a déclaré Per Norlén, directeur général d'Evaxion.

L'étude démontre la capacité de la plateforme PIONEER™ à identifier des cibles vaccinales associées à une amélioration des résultats pour les patients. En tant que biomarqueur prédictif, la stratification basée sur les scores PIONEER™ est plus performante que la charge mutationnelle tumorale ; les patients avec des néoantigènes de haute qualité présentent de meilleures réponses au traitement et une survie plus longue sans progression.

L'évaluation des réponses immunitaires liées au traitement a révélé de fortes réponses des cellules T aux néoantigènes chez les douze patients, médiées par des cellules T CD4+ activées dans tous les cas et des cellules T CD8+ chez sept des douze patients. De plus, l'ampleur de la réponse immunitaire est corrélée à la dose de vaccination.

« L'association positive entre le résultat clinique et la prévalence des néoantigènes anticancéreux et immunogènes valide l'utilisation de la plateforme PIONEER™ pour des vaccins contre le cancer personnalisés et souligne l'importance d'un système d'IA performant pour concevoir des vaccins néoantigéniques. De surcroît, l'augmentation des réponses selon le dosage est déterminante dans le choix des doses de la phase 2 de l'essai clinique en cours. Nous attendons beaucoup des résultats intermédiaires de la phase 2 qui devraient être présentés dans le courant de l'année », poursuit Per Norlén.

À propos de l'étude de phase 1 du EVX-01

L'étude de phase 1 ouverte, monocentrique et mono-bras, intitulée « Personalized Neo-antigen Vaccine in Advanced Solid Tumors (NeoPepVac) » (Référence ClinicalTrials.gov : NCT03715985 ), a été menée en collaboration avec DTU, SSI, le centre de médecine génomique du Rigshospitalet et CCIT-DK pour évaluer la sécurité et l'efficacité du vaccin EVX-01 en combinaison avec un anti-PD1 (pembrolizumab ou Nivolumab) chez des patients atteints d'un mélanome métastatique. Le concept consiste en une formulation de multiples peptides de 15 à 27-mer incluant un ou plusieurs néoantigènes spécifiques au patient, à partir du nouvel adjuvant liposomal CAF®09b pour potentialiser les réponses immunitaires. L'objectif principal était de déterminer la sécurité et la tolérabilité de la combinaison du EVX-01 et d'un inhibiteur de point de contrôle. Les objectifs secondaires étaient d'évaluer la faisabilité de la fabrication, les réponses immunitaires et l'efficacité clinique.

À propos d'Evaxion Biotech

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie clinique dont la mission est d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et de développer des immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à PIONEER™, sa plateforme d'IA brevetée, Evaxion vise à révolutionner le traitement du cancer en identifiant des néoantigènes immunogènes uniques et en concevant des thérapies individualisées. L'entreprise s'engage à transformer la vie des patients cancéreux dont les besoins cliniques ne sont pas satisfaits en leur proposant des options thérapeutiques ciblées innovantes. Pour en savoir plus sur Evaxion Biotech et ses immunothérapies contre le cancer personnalisées révolutionnaires, rendez-vous sur www.evaxion-biotech.com.