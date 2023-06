Bilan du Festival Go vélo Montréal 2023

MONTRÉAL, 04 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Festival Go vélo Montréal a pris fin à 16 h 40 aujourd'hui, alors que tous les participants du Tour de l’Île de Montréal sont arrivés au parc Maisonneuve, où la fête était au rendez-vous. Une semaine d’activités cyclistes et urbaines réussie!

Faits saillants

Moments inoubliables pour les 17 000 cyclistes du Tour de l’Île de Montréal

Pour sa 38e édition, le Tour de l’Île offrait un choix de 4 expériences vélo : un parcours régulier de 47 km et un parcours découverte avec 3 choix de circuit, soit 53, 75 ou 99 km. Du boulevard Rosemont, les départs se sont échelonnés de 7 h à 10 h 45. L’événement, qui clôturait le Festival Go vélo Montréal, était de retour dans sa forme habituelle cette année, c’est-à-dire avec un site de départ et d’arrivée unique permettant d’accueillir des milliers de cyclistes : le parc Maisonneuve.

De 7 h à 9 h, les participants prenant part au parcours découverte ont pris le départ à leur rythme. Un départ matinal sur parcours balisé non fermé à la circulation automobile.

À 9 h 23 précise, avait lieu le grand départ du Tour de l'Île de Montréal. Ce grand classique permettait de rouler sur des rues fermées à la circulation automobile à travers 7 arrondissements.

Tour la Nuit : un nouveau record

Le vendredi 2 juin, un magnifique train cycliste lumineux composé de plus de 19 000 participants s’est déployé sur 24 km à l’occasion de la 24e édition du Tour la Nuit. Cette année, le parcours amenait les cyclistes en bordure de la jolie rivière des Prairies alors qu’ils longeaient le boulevard Gouin. Le Tour la Nuit fut aussi l’occasion pour BIXI Montréal d’annoncer le lancement d'un nouveau produit novateur : le BIXI lumineux.

Défi métropolitain : plus de 3300 participants étaient au rendez-vous

Le 28 mai dernier, ce sont plus de 3300 cyclistes qui ont pris part au Défi métropolitain en partance de Saint-Bruno-de-Montarville, un magnifique dimanche ensoleillé pour donner le coup d’envoi des événements du Festival Go vélo Montréal.

Conférence de Camille Thomé : une source d’inspiration pour le Québec

Le Festival Go vélo Montréal permet de lancer des idées et d’amorcer des réflexions sur de grands enjeux en lien avec le vélo. Cette année, Vélo Québec accueillait Mme Camille Thomé, directrice de Vélo & Territoires, à titre de conférencière invitée. À cette occasion, elle a abordé le potentiel du tourisme à vélo en tant que levier politique pour le développement du territoire, en présentant les progrès accomplis en France suite à l'instauration d’un plan national vélo en 2018. Une conférence inspirante pour développer et positionner le tourisme à vélo au Québec!

C’est un rendez-vous en 2024

La prochaine édition du Festival Go vélo Montréal aura lieu du 26 mai au 2 juin 2024. Ce sera l’occasion de fêter le 25e anniversaire du Tour la Nuit!

MERCI!

Merci à tous nos partenaires, aux milliers de cyclistes et de bénévoles, à notre extraordinaire porte-parole, la comédienne et animatrice Julie Ringuette, et aux citoyens et commerçants des quartiers traversés par les parcours, qui ont rendu cette grande fête collective si unique!

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l’événement compte également Sports Experts et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l’événement ainsi que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca