Investors House Oyj

Sisäpiiritieto 5.6.2023 klo 8.30

Investors Housen hallitus päättää osingon toisesta osasta 13.6.2023

Investors Housen yhtiökokous on päättänyt vuoden 2022 tilinpäätökseen perustuvasta osingonjaosta 0,31 €/osake. Osingosta on 9.5.2023 jaettu ensimmäinen osa 0,16 €/osake. Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään toisesta osasta, maksimissaan 0,15 €/osake. Yhtiön hallitus tekee osingonjaon toisesta osasta päätöksen kokouksessaan 13.6.2023.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Investors House tavoittelee kannattavuuskehitystä, joka mahdollistaa vuosittain kasvavat osakekohtaiset osingot osakkeenomistajille. Tässä olemme onnistuneet kahdeksan peräkkäisen vuoden ajan. Tavoittelemamme osinkoaristokraattiura edellyttää 10 vuotta peräkkäin kasvavia osakekohtaisia osinkoja mihin meillä on vielä matkaa jäljellä.’’

Helsinki 5.6.2023

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi