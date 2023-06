OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

05 June 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 02 June 2023 it had purchased a total of 51,694 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 51,694 Highest price paid (per ordinary share) £5.1000 Lowest price paid (per ordinary share) £4.9860 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.0453

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 423,908,719 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 423,908,719.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:47:14 GBp 619 509.00 XLON xHa9gWX@UeN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:45:52 GBp 495 509.50 XLON xHa9gWX@VEm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:45:49 GBp 198 510.00 XLON xHa9gWX@VLd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:45:49 GBp 1,120 510.00 XLON xHa9gWX@VL4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:45:49 GBp 200 510.00 XLON xHa9gWX@VKV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:33:20 GBp 265 509.00 XLON xHa9gWX@0Xl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:29:50 GBp 396 508.00 XLON xHa9gWX@CUu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:29:50 GBp 438 507.50 XLON xHa9gWX@CPm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:29:50 GBp 627 508.00 XLON xHa9gWX@CP2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:28:31 GBp 509 508.50 XLON xHa9gWX@AlK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:23:11 GBp 164 508.00 XLON xHa9gWX$srS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:23:11 GBp 139 508.00 XLON xHa9gWX$srU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:19:31 GBp 265 508.00 XLON xHa9gWX$rx8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:11:03 GBp 327 507.50 XLON xHa9gWX$yhX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:05:50 GBp 1,125 507.50 XLON xHa9gWX$un2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 13:05:50 GBp 311 507.50 XLON xHa9gWX$un4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:57:44 GBp 116 507.00 XLON xHa9gWX$Zja OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:57:44 GBp 2,588 507.00 XLON xHa9gWX$ZjY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:57:44 GBp 502 507.00 XLON xHa9gWX$Zjk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:57:43 GBp 267 507.00 XLON xHa9gWX$ZjM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:57:43 GBp 737 507.00 XLON xHa9gWX$ZjE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:57:43 GBp 140 507.00 XLON xHa9gWX$ZjG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:57:43 GBp 700 507.00 XLON xHa9gWX$ZjI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:57:43 GBp 541 507.00 XLON xHa9gWX$ZjK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:57:43 GBp 70 507.00 XLON xHa9gWX$ZjV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:57:43 GBp 416 507.00 XLON xHa9gWX$ZiX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:57:43 GBp 476 506.50 XLON xHa9gWX$Zia OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:25:32 GBp 323 506.00 XLON xHa9gWX$7Cr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:03:10 GBp 329 505.50 XLON xHa9gWXuprp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 12:03:10 GBp 362 505.00 XLON xHa9gWXupru OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:30:15 GBp 362 505.50 XLON xHa9gWXuf9d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:24:03 GBp 41 505.50 XLON xHa9gWXuKQw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:24:03 GBp 430 505.50 XLON xHa9gWXuKQy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:23:35 GBp 10 505.50 XLON xHa9gWXuLpp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:22:12 GBp 30 505.50 XLON xHa9gWXuIio OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:22:00 GBp 241 506.00 XLON xHa9gWXuIqg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:22:00 GBp 2,593 506.00 XLON xHa9gWXuIq3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:22:00 GBp 353 506.00 XLON xHa9gWXuIq5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:22:00 GBp 309 506.00 XLON xHa9gWXuIq7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:22:00 GBp 129 506.00 XLON xHa9gWXuIq9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:22:00 GBp 9 506.00 XLON xHa9gWXuIqB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:22:00 GBp 345 506.00 XLON xHa9gWXuIqC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:19:27 GBp 351 506.00 XLON xHa9gWXuGqk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:19:27 GBp 46 506.00 XLON xHa9gWXuGqm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:19:27 GBp 118 506.00 XLON xHa9gWXuGqo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:19:27 GBp 70 506.00 XLON xHa9gWXuGqq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:19:27 GBp 176 506.00 XLON xHa9gWXuGqs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:19:27 GBp 428 506.00 XLON xHa9gWXuGqu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:19:27 GBp 224 506.00 XLON xHa9gWXuGqL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:19:27 GBp 734 506.00 XLON xHa9gWXuGqH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 11:19:27 GBp 129 506.00 XLON xHa9gWXuGqJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 10:23:25 GBp 513 504.50 XLON xHa9gWXvn@0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 10:17:29 GBp 433 505.00 XLON xHa9gWXvzZK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:50:07 GBp 33 504.00 XLON xHa9gWXvMOb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:50:07 GBp 491 504.00 XLON xHa9gWXvMOZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:44:38 GBp 613 504.50 XLON xHa9gWXvIdq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:43:44 GBp 3,747 505.50 XLON xHa9gWXvI7c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:43:44 GBp 364 505.50 XLON xHa9gWXvI7e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:43:44 GBp 129 505.50 XLON xHa9gWXvI7g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:43:44 GBp 449 505.00 XLON xHa9gWXvI73 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:25:44 GBp 1,250 504.00 XLON xHa9gWXv6FK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:25:44 GBp 600 504.00 XLON xHa9gWXv6FM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:25:44 GBp 129 504.00 XLON xHa9gWXv6FO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:12:03 GBp 258 502.50 XLON xHa9gWXvDtX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:12:03 GBp 198 502.50 XLON xHa9gWXvDtm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:11:24 GBp 662 502.50 XLON xHa9gWXvAls OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:11:24 GBp 1,032 502.50 XLON xHa9gWXvAly OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:11:24 GBp 1,025 502.50 XLON xHa9gWXvAl7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:11:24 GBp 1,254 502.50 XLON xHa9gWXvAlH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:05:24 GBp 455 502.50 XLON xHa9gWXwsKs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 09:00:05 GBp 43 502.00 XLON xHa9gWXwovG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:49:11 GBp 1,800 502.00 XLON xHa9gWXwzu3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:49:11 GBp 900 502.00 XLON xHa9gWXwzu5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:49:11 GBp 2,700 502.00 XLON xHa9gWXwzu7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:49:11 GBp 900 502.00 XLON xHa9gWXwzu9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:49:11 GBp 2,700 502.00 XLON xHa9gWXwzuB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:49:11 GBp 900 502.00 XLON xHa9gWXwzuD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:49:11 GBp 125 502.00 XLON xHa9gWXwzuF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:46:40 GBp 365 501.50 XLON xHa9gWXwwQp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:16:28 GBp 238 498.60 XLON xHa9gWXwNPw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:16:28 GBp 237 498.80 XLON xHa9gWXwNP2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:16:28 GBp 341 499.00 XLON xHa9gWXwNP4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:14:32 GBp 237 499.60 XLON xHa9gWXwLww OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:14:32 GBp 265 499.80 XLON xHa9gWXwLwy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:11:06 GBp 852 501.50 XLON xHa9gWXwGdu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:11:06 GBp 129 501.50 XLON xHa9gWXwGdw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:11:06 GBp 600 501.50 XLON xHa9gWXwGdy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:11:06 GBp 215 501.50 XLON xHa9gWXwGd@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:11:06 GBp 800 501.50 XLON xHa9gWXwGd0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:11:06 GBp 129 501.00 XLON xHa9gWXwGd2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:11:06 GBp 224 501.00 XLON xHa9gWXwGd4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:11:06 GBp 84 500.50 XLON xHa9gWXwGd6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:11:06 GBp 800 500.50 XLON xHa9gWXwGd8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:11:06 GBp 236 500.00 XLON xHa9gWXwGdH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Jun-2023 08:11:06 GBp 346 500.50 XLON xHa9gWXwGdJ

