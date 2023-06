English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ERYTECH annonce qu’Akkadian a initié

une procédure visant à obtenir le report du vote

de la fusion avec Pherecydes

Lyon (France), le 5 juin 2023 – ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce qu’Akkadian Partners a initié une procédure visant à obtenir le report du vote en Assemblée Générale le 23 juin prochain de la fusion avec Pherecydes.

La procédure judiciaire initiée par Akkadian contre ERYTECH vise notamment à obtenir le report du vote de certaines résolutions de l'Assemblée Générale prévue le 23 juin 2023 afin que les actionnaires d'Erytech ne puissent pas se prononcer sur la fusion avec Pherecydes.

Akkadian demande également la désignation d’un expert judiciaire dont la mission consisterait à revoir les termes de la fusion.

La démarche judiciaire d'Akkadian Partners s'inscrit dans la campagne de déstabilisation qu'ils mènent à l'égard d’ERYTECH. A la connaissance d’ERYTECH, la participation d'Akkadian au capital de la société était de 1.850.000 actions ERYTECH le 24 mai 2023, soit environ 5% du capital.

Erytech entend obtenir le rejet de cette action judiciaire qu'elle considère comme infondée, et ainsi permettre à ses actionnaires de voter sur le rapprochement avec Pherecydes le 23 juin prochain.

À propos d’ERYTECH : www.erytech.com

ERYTECH est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants basés sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines.

Le 15 février 2023, ERYTECH a annoncé son projet de rapprochement stratégique avec PHERECYDES pour créer un acteur mondial de la phagothérapie. Plus de détails sont disponibles dans le communiqué de presse.

ERYTECH est cotée en bourse sur le marché Nasdaq Capital Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.erytech.com

CONTACTS

ERYTECH

Eric Soyer

Directeur Financier et Directeur des Opérations NewCap

Mathilde Bohin/Louis-Victor Delouvrier

Relations Investisseurs

Nicolas Merigeau

Relations Médias +33 (0)4 78 74 44 38

investors@erytech.com +33 (0)1 44 71 94 94

ERYTECH@newcap.eu

1

Pièce jointe