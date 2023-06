English Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Sisäpiiritieto

5.6.2023 klo 9.00

Aleksi Lehtonen nimitetty Aktian toimitusjohtajaksi

Aktian hallitus on nimittänyt VTM Aleksi Lehtosen Aktia Pankki Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään joulukuun 2024 alussa.

Aleksi Lehtonen siirtyy Aktiaan Nordeasta, jossa hän on toiminut Suomen pk-yritysasiakkaista vastaavana johtajana vuodesta 2018 ja samanaikaisesti hallinnollisessa Nordean Suomen-maajohtajan roolissa vuodesta 2022 lähtien. Lehtosella on yli 24-vuotisen Nordea-uransa aikana ollut myös useita johtotehtäviä Nordea Markets -yksikössä, jossa hän on vastannut muuan muassa riskienhallinta- ja sijoitustuoteratkaisuista.

”Olemme erittäin tyytyväisiä hakuprosessin lopputulokseen, sillä Aleksi Lehtonen on paras mahdollinen valinta Aktian uudeksi toimitusjohtajaksi. Aleksi on monipuolisen työhistoriansa myötä osoittanut paitsi eri liiketoiminta-alueiden ymmärrystä, myös vahvaa kokonaisuuksien ja yhteistyön hallintaa. Tämän näemme erityisenä vahvuutena Aktian tulevaisuudelle. Aktia on viime vuosien aikana läpikäynyt suuren strategisen muutoksen varainhoitajapankiksi. Määrätietoinen työmme strategian toteuttamiseksi jatkuu, mutta liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden osalta tahtia tulee kuitenkin nyt parantaa”, Aktian hallituksen puheenjohtaja Lasse Svens sanoo.

”Arvostamme Aleksissa erityisesti vahvaa ihmislähtöistä johtamistapaa, joka on avainasemassa Aktian yrityskulttuurin ja työntekijäkokemuksen kehittämisessä. Laaja finanssialan tuntemus sekä hänen henkilökohtaiset näyttönsä niin taloudellisesta kuin operatiivisesta johtamisesta ovat vakuuttavia ja ne antavat erinomaiset edellytykset kasvattaa Aktiaa täyteen potentiaaliinsa. Haluan toivottaa Aleksin lämpimästi tervetulleeksi Aktiaan”, Svens jatkaa.

”Otan innolla vastaan uuden tehtäväni Aktian toimitusjohtajana. Aktian lähes kaksisataavuotinen historia ja kaksikielinen identiteetti sekä nopea päätöksentekokyky ja matala hierarkia luovat vahvan perustan varainhoitajapankin menestykselle. Aktian strategian keskittyminen asiakaskokemukseen puhuttelee minua erityisesti, ja odotan kovasti aktialaisten tapaamista, sillä vain yhdessä tekemällä saamme aikaan parhaan asiakaskokemuksen”, Aleksi Lehtonen sanoo.

Nimityksen edellytyksenä on, ettei Finanssivalvonnalla ole huomautettavaa nimitykseen.

