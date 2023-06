AaB A/S nedjusterer forventningerne til årets resultat

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2023/12

Aalborg, 5. juni 2023

Efter nedrykningen fra 3F Superligaen nedjusterer Aalborg Boldspilklub A/S forventningerne til årets resultat fra niveauet minus 10 mio. kr til minus 20 mio. kr. til et resultat i niveauet minus 35 mio. kr. til minus 45 mio. kr.



Nedjusteringen henføres primært til reduktion i TV-indtægter, færre matchdayindtægter, nedskrivning af kontraktrettigheder samt lavere forventede transferindtægter.



I forventninger til 2023 er inkluderet en placering i toppen af landets næstbedste fodboldrække NordicBet Ligaen.



Det er AaB’s klare ambition hurtigst muligt at vende tilbage til 3F Superligaen.





Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Jesper Dalum

Midlertidig administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Jesper Dalum 2934 1903